Власти Челябинска одобрили проект продления автомобильной дороги по Чичерина

Власти Челябинска утвердили планы по продлению улицы Чичерина. Проект включает два ключевых участка. Информация об этом размещена на сайте мэрии.
«Администрация города утверждает документацию по планировке территории для строительства автомобильной дороги по улице Чичерина от улицы Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева в Калининском и Центральном районах города. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении, подписанным главой Алексеем Лошкиным.
Согласно документу, первый участок от Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева будет протяжённостью 340 метров. На этом отрезке появится от 2 до 4 полос (ширина каждой — 3,5 м), разделительная зона от 3,5 до 16,3 метра, тротуары и газоны по три метра. К 2027 году, когда объект планируют сдать, поток прогнозируют на уровне 6 240 автомобилей в сутки.
Протяженность от улицы Чичерина вдоль ЖК «Никс» до спортивного объекта «РМК- Арена» составит 280 метров. На нем создадут две трёхметровые полосы. После ввода в эксплуатацию (также к 2027 году) здесь ожидают поток до 4 900 машин ежедневно.
В марте текущего года на эту тему прошли общественные обсуждения. Заказчиком проекта строительства является Комитет дорожного хозяйства города.
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