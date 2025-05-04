Mash: судья из российского региона отпустила из-под стражи украинских наркокурьеров

Mash: судью, отпустившую украинских наркокурьеров, могут лишить полномочий
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Зампредседателя Псковского горсуда могут лишить статуса судьи
Зампредседателя Псковского горсуда могут лишить статуса судьи Фото:

Заместитель председателя Псковского городского суда Светлана Григорьева может быть лишена статуса судьи после того, как неожиданно отпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров. После их освобождения преступники сразу же покинули территорию России.

«Речь идет о 53-летней Светлане Григорьевой. Она вела дело о четырех украинцах, которых задержали в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 кг наркотиков», — сообщает Mash. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Несмотря на убедительные доказательства и показания свидетелей, которые были собраны следствием, Григорьева внезапно решила освободить украинцев на последнем заседании по выбору меры пресечения.  

Данное решение судьи вызвало вопросы у Квалификационной коллегии судей Псковской области, которая теперь рассматривает возможность лишения Григорьевой судейских полномочий за «дисциплинарный проступок при осуществлении служебной деятельности». В свою очередь, Григорьева попыталась подать в отставку для сохранения пенсионных накоплений, однако коллеги опередили ее, начав рассмотрение вопроса об увольнении без сохранения содержания.

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Заместитель председателя Псковского городского суда Светлана Григорьева может быть лишена статуса судьи после того, как неожиданно отпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров. После их освобождения преступники сразу же покинули территорию России. «Речь идет о 53-летней Светлане Григорьевой. Она вела дело о четырех украинцах, которых задержали в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 кг наркотиков», — сообщает Mash. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Несмотря на убедительные доказательства и показания свидетелей, которые были собраны следствием, Григорьева внезапно решила освободить украинцев на последнем заседании по выбору меры пресечения.   Данное решение судьи вызвало вопросы у Квалификационной коллегии судей Псковской области, которая теперь рассматривает возможность лишения Григорьевой судейских полномочий за «дисциплинарный проступок при осуществлении служебной деятельности». В свою очередь, Григорьева попыталась подать в отставку для сохранения пенсионных накоплений, однако коллеги опередили ее, начав рассмотрение вопроса об увольнении без сохранения содержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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