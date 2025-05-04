Mash: судья из российского региона отпустила из-под стражи украинских наркокурьеров

Заместитель председателя Псковского городского суда Светлана Григорьева может быть лишена статуса судьи после того, как неожиданно отпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров. После их освобождения преступники сразу же покинули территорию России.
«Речь идет о 53-летней Светлане Григорьевой. Она вела дело о четырех украинцах, которых задержали в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 кг наркотиков», — сообщает Mash. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Несмотря на убедительные доказательства и показания свидетелей, которые были собраны следствием, Григорьева внезапно решила освободить украинцев на последнем заседании по выбору меры пресечения.
Данное решение судьи вызвало вопросы у Квалификационной коллегии судей Псковской области, которая теперь рассматривает возможность лишения Григорьевой судейских полномочий за «дисциплинарный проступок при осуществлении служебной деятельности». В свою очередь, Григорьева попыталась подать в отставку для сохранения пенсионных накоплений, однако коллеги опередили ее, начав рассмотрение вопроса об увольнении без сохранения содержания.
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