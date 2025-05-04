Предотвращен теракт на концерте Леди Гаги, где было 2 миллиона человек

Бразильская полиция предотвратила теракт, планировавшийся на концерте Леди Гаги, который собрал 2,1 миллиона человек на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила гражданская полиция штата.
«Бразильская полиция заявила, что предотвратила взрыв, запланированный на историческом концерте Леди Гаги, который в субботу собрал более 2 миллионов человек», — передает издание Reuters. Уточняется, что заговор организовала группа, пропагандирующая ненависть и радикализацию подростков, включая членовредительство и насильственный контент как форму социальной принадлежности.
Вербовщики представлялись частью фан-базы Леди Гаги, известной как «Маленькие монстры» (Little Monsters). Операция, названная «Fake Monster», началась после доклада Лаборатории киберопераций, основанного на данных разведки полиции Рио. Были выявлены цифровые ячейки, использующие закодированный язык и экстремистскую символику для поощрения насилия среди подростков. В результате власти арестовали предполагаемого лидера группы в штате Риу-Гранди-ду-Сул за незаконное хранение оружия.
Ранее сообщалось, что выступление Леди Гаги по своей масштабности приблизилось к легендарному концерту группы Queen, состоявшемуся в Сиднее 26 апреля 1985 года и собравшему более двух миллионов зрителей. 4 мая 2024 года Мадонна смогла повторить этот успех, проведя шоу на пляже Копакабана, которое посетили 1,6 миллиона поклонников.
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