03 мая 2025

В Тюменской области утонули двое человек во время рыбалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на озере вблизи поселка Демьянка (архивное фото)
Трагедия произошла на озере вблизи поселка Демьянка (архивное фото) Фото:

В Уватском районе Тюменской области произошла трагедия — двое человек утонули в озере вблизи поселка Демьянка. По предварительной информации, погибшие отправились на водоем для рыбалки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области.

«Поступило сообщение, что 4 мая в Уватском районе вблизи поселка Демьянка двое человек утонули в озере. Предположительно они отправились туда на рыбалку», — сказано в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Сотрудники МЧС призывают граждан проявлять максимальную осторожность при нахождении вблизи водоемов. Необходимо строго соблюдать правила безопасности во избежание несчастных случаев.

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В Уватском районе Тюменской области произошла трагедия — двое человек утонули в озере вблизи поселка Демьянка. По предварительной информации, погибшие отправились на водоем для рыбалки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области. «Поступило сообщение, что 4 мая в Уватском районе вблизи поселка Демьянка двое человек утонули в озере. Предположительно они отправились туда на рыбалку», — сказано в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сотрудники МЧС призывают граждан проявлять максимальную осторожность при нахождении вблизи водоемов. Необходимо строго соблюдать правила безопасности во избежание несчастных случаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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