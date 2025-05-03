В Тюменской области утонули двое человек во время рыбалки

В Уватском районе Тюменской области произошла трагедия — двое человек утонули в озере вблизи поселка Демьянка. По предварительной информации, погибшие отправились на водоем для рыбалки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области.
«Поступило сообщение, что 4 мая в Уватском районе вблизи поселка Демьянка двое человек утонули в озере. Предположительно они отправились туда на рыбалку», — сказано в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Сотрудники МЧС призывают граждан проявлять максимальную осторожность при нахождении вблизи водоемов. Необходимо строго соблюдать правила безопасности во избежание несчастных случаев.
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