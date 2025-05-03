03 мая 2025
02 мая 2025

Политики-кулинары из ХМАО поделились фирменными рецептами на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты думы ХМАО поделились необычными рецептами блюд
Депутаты думы ХМАО поделились необычными рецептами блюд Фото:

Депутаты думы ХМАО Александр Сальников и Игорь Бруслиновский поделились необычными рецептами блюд на праздничные выходные. Сальников приготовил мясо кабана, замаринованное в луковой шелухе, а Бруслиновский представил рецепт шурпы — густого супа с бараниной, говядиной, айвой и репой. Видео с их рецептами опубликовано в соцсетях.

«Шею кабана я мариновал с куркумой и специями, а затем варил в рассоле из луковой шелухи. Это придает мясу плотность и аромат», — объяснил Сальников. Вторым блюдом стала жареная корюшка на горчичном масле, которую он рекомендовал готовить не дольше 10 минут. «Это блюдо любил Чингисхан, а мы добавили айву для кислинки», — отметил Бруслиновский, рассказывая про шурпу. Депутат пошутил о «майонезной коме» после шашлыков и предложил шурпу как полезную альтернативу.

В то же время самый известный фуд-блогер в ХМАО из мира политики — мэр Белоярского района Сергей Маненков — пока не поделился фирменными рецептами. На праздники он уехал на зимнюю рыбалку: «С друзьями съездил на закрытие сезона зимней рыбалки. Погода отвратительная, но рыбалка на 100 процентов — зашибись».

Ранее URA.RU писало, что в последние годы югорские политики активно используют соцсети для неформального общения с жителями, делясь не только рабочими новостями, но и личными увлечениями, включая кулинарию. В материале мы рассказываем о семерке самых ярких политиков-блогеров, которые научились быть с жителями на короткой дистанции.

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Депутаты думы ХМАО Александр Сальников и Игорь Бруслиновский поделились необычными рецептами блюд на праздничные выходные. Сальников приготовил мясо кабана, замаринованное в луковой шелухе, а Бруслиновский представил рецепт шурпы — густого супа с бараниной, говядиной, айвой и репой. Видео с их рецептами опубликовано в соцсетях. «Шею кабана я мариновал с куркумой и специями, а затем варил в рассоле из луковой шелухи. Это придает мясу плотность и аромат», — объяснил Сальников. Вторым блюдом стала жареная корюшка на горчичном масле, которую он рекомендовал готовить не дольше 10 минут. «Это блюдо любил Чингисхан, а мы добавили айву для кислинки», — отметил Бруслиновский, рассказывая про шурпу. Депутат пошутил о «майонезной коме» после шашлыков и предложил шурпу как полезную альтернативу. В то же время самый известный фуд-блогер в ХМАО из мира политики — мэр Белоярского района Сергей Маненков — пока не поделился фирменными рецептами. На праздники он уехал на зимнюю рыбалку: «С друзьями съездил на закрытие сезона зимней рыбалки. Погода отвратительная, но рыбалка на 100 процентов — зашибись». Ранее URA.RU писало, что в последние годы югорские политики активно используют соцсети для неформального общения с жителями, делясь не только рабочими новостями, но и личными увлечениями, включая кулинарию. В материале мы рассказываем о семерке самых ярких политиков-блогеров, которые научились быть с жителями на короткой дистанции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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