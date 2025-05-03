03 мая 2025

Из-за половодья в Свердловской области отрезаны от цивилизации 19 поселков и затоплены семь мостов

В Свердловской области из-за весеннего половодья затопило семь мостов
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за паводков было затоплено семь мостов, один мост был разобран
Из-за паводков было затоплено семь мостов, один мост был разобран Фото:

В Свердловской области из-за весеннего половодья затопило семь мост и ограничили транспортное сообщение с 19 населенными пунктами. В них проживают почти 1,7 тысячи человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Всего на территории области затоплены 23 приусадебных участка, семь низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 19-ю населенными пунктами (725 домов, 1683 человека, 279 детей», — сообщили в ведомстве. Мост через реку Пышму у села Яр разобран с 20 марта.

В Талицком, Байкаловском, Слободо-Туринском и Туринском районах открыты паромные и лодочные переправы. Для перевозки жителей используются различные типы маломерных судов и паромов грузоподъемностью до 40 тонн.

Для обеспечения жизнедеятельности граждан созданы запасы продовольствия и медикаментов. Функционирует телефонная связь и поддерживаются меры пожарной безопасности. Восстановление мостов и автомобильного сообщения ожидается к маю-июню 2025 года.

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В Свердловской области из-за весеннего половодья затопило семь мост и ограничили транспортное сообщение с 19 населенными пунктами. В них проживают почти 1,7 тысячи человек, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Всего на территории области затоплены 23 приусадебных участка, семь низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 19-ю населенными пунктами (725 домов, 1683 человека, 279 детей», — сообщили в ведомстве. Мост через реку Пышму у села Яр разобран с 20 марта. В Талицком, Байкаловском, Слободо-Туринском и Туринском районах открыты паромные и лодочные переправы. Для перевозки жителей используются различные типы маломерных судов и паромов грузоподъемностью до 40 тонн. Для обеспечения жизнедеятельности граждан созданы запасы продовольствия и медикаментов. Функционирует телефонная связь и поддерживаются меры пожарной безопасности. Восстановление мостов и автомобильного сообщения ожидается к маю-июню 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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