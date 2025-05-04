04 мая 2025

Стала известна предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве

Baza: взрыв газа, предположительно, стал причиной пожара в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В здании рушатся конструкции, сообщает Baza (архивное фото)
В здании рушатся конструкции, сообщает Baza (архивное фото) Фото:

Причиной пожара в многоэтажке в Москве предварительно стал взрыв газа в этом же доме. Об этом сообщают журналисты. 

«Взрыв газа, предварительно, стал причиной пожара в многоэтажке на улице Генерала Тюленева», — пишет telegram-канал Baza. По их данным, в здании происходит обрушение конструкций. При этом официальной информации о причине пожара и взрыва нет. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной пожара в многоэтажке в Москве предварительно стал взрыв газа в этом же доме. Об этом сообщают журналисты.  «Взрыв газа, предварительно, стал причиной пожара в многоэтажке на улице Генерала Тюленева», — пишет telegram-канал Baza. По их данным, в здании происходит обрушение конструкций. При этом официальной информации о причине пожара и взрыва нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...