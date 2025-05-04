Стала известна предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве

В здании рушатся конструкции, сообщает Baza (архивное фото)
Причиной пожара в многоэтажке в Москве предварительно стал взрыв газа в этом же доме. Об этом сообщают журналисты.
«Взрыв газа, предварительно, стал причиной пожара в многоэтажке на улице Генерала Тюленева», — пишет telegram-канал Baza. По их данным, в здании происходит обрушение конструкций. При этом официальной информации о причине пожара и взрыва нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.