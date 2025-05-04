04 мая 2025

Два человека погибли после взрыва в доме Москвы

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Стало известно о погибших после взрыва в многоэтажке Москвы
Стало известно о погибших после взрыва в многоэтажке Москвы Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом сообщили оперативные службы. 

«Два человека погибли из-за ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы», — пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, включая пожарных и медицинские бригады. 

Причиной пожара предварительно стал взрыв газа в этом же доме. Другие обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.

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Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом сообщили оперативные службы.  «Два человека погибли из-за ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы», — пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, включая пожарных и медицинские бригады.  Причиной пожара предварительно стал взрыв газа в этом же доме. Другие обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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