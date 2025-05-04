В районе Теплый стан города Москвы после взрыва и пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева, 39 погибли люди. Экстренные службы работают на месте происшествия. О подробностях ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
Следственный комитет города Москвы возбудил уголовное дело. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
В настоящее время пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщило МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.