04 мая 2025

В Москве погибли люди после взрыва и пожара в доме. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в многоквартирном доме
ЧП произошло в многоквартирном доме Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

В районе Теплый стан города Москвы после взрыва и пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева, 39 погибли люди. Экстренные службы работают на месте происшествия. О подробностях ЧП — в фоторепортаже URA.RU. 

Следственный комитет города Москвы возбудил уголовное дело. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются. 

В настоящее время пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщило МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.

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В районе Теплый стан города Москвы после взрыва и пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева, 39 погибли люди. Экстренные службы работают на месте происшествия. О подробностях ЧП — в фоторепортаже URA.RU.  Следственный комитет города Москвы возбудил уголовное дело. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.  В настоящее время пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщило МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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