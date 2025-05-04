04 мая 2025

СК завел уголовное дело после взрыва и пожара в московском доме

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Следствие разбирается в причинах трагедии
Следствие разбирается в причинах трагедии Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва и пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале столичного СК.

«По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

В ближайшее время следствие назначит ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую. Меры необходимы для установления точной причины возгорания.

Ранее экстренные службы сообщали, что причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона в квартире на девятом этаже, после чего начался пожар и были повреждены перекрытия на двух этажах. Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. По данным МЧС, два человека погибли, их тела обнаружены на девятом этаже. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва и пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале столичного СК. «По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве. В ближайшее время следствие назначит ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую. Меры необходимы для установления точной причины возгорания. Ранее экстренные службы сообщали, что причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона в квартире на девятом этаже, после чего начался пожар и были повреждены перекрытия на двух этажах. Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. По данным МЧС, два человека погибли, их тела обнаружены на девятом этаже. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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