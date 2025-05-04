04 мая 2025

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в горящем доме в Москве

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Пожарные полностью потушили возгорание в многоэтажке в столице
Пожарные полностью потушили возгорание в многоэтажке в столице Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Пожар в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве полностью ликвидировали. Об этом рассказали в МЧС.

«Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован», — пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.

 Пожар в многоквартирном доме в столице, по предварительным данным, был вызван взрывом газа. Пострадали минимум 13 человек, в том числе дети.

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Пожар в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве полностью ликвидировали. Об этом рассказали в МЧС. «Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован», — пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.  Пожар в многоквартирном доме в столице, по предварительным данным, был вызван взрывом газа. Пострадали минимум 13 человек, в том числе дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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