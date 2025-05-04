04 мая 2025
03 мая 2025
02 мая 2025

В Сургуте миграционный прирост в два раза превысил рождаемость

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Кириленко, мигранты начали регистрироваться из-за массовых облав
По словам Кириленко, мигранты начали регистрироваться из-за массовых облав Фото:

По итогам первых трех месяцев 2025 года миграционный прирост в Сургуте превысил рождаемость в два раза. В аналогичном периоде 2024 года он превышал 1,6 раза. Об этом на брифинге об итогах социально-экономического развития города сообщил вице-мэр Артем Кириленко.

«Первый квартал показал, что у нас миграционный прирост сильно увеличился. Если он превышал естественный прирост в первом квартале 2024 года в 1,6 раза, то сейчас он превышает больше, чем в два раза», — рассказал Кириленко.

По его мнению, такой прирост связан с активной борьбой с нелегальной миграцией. Вице-мэр считает, что многие мигранты ранее не учитывались в статистике, так как не имели регистрации, но с этого года начали оформляться.

В Югре полиция провела рейды и выявила десятки фиктивно зарегистрированных и незаконно проживающих в регионе мигрантов. Возбуждено почти 50 уголовных дел.

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По итогам первых трех месяцев 2025 года миграционный прирост в Сургуте превысил рождаемость в два раза. В аналогичном периоде 2024 года он превышал 1,6 раза. Об этом на брифинге об итогах социально-экономического развития города сообщил вице-мэр Артем Кириленко. «Первый квартал показал, что у нас миграционный прирост сильно увеличился. Если он превышал естественный прирост в первом квартале 2024 года в 1,6 раза, то сейчас он превышает больше, чем в два раза», — рассказал Кириленко. По его мнению, такой прирост связан с активной борьбой с нелегальной миграцией. Вице-мэр считает, что многие мигранты ранее не учитывались в статистике, так как не имели регистрации, но с этого года начали оформляться. В Югре полиция провела рейды и выявила десятки фиктивно зарегистрированных и незаконно проживающих в регионе мигрантов. Возбуждено почти 50 уголовных дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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