В Сургуте миграционный прирост в два раза превысил рождаемость

По итогам первых трех месяцев 2025 года миграционный прирост в Сургуте превысил рождаемость в два раза. В аналогичном периоде 2024 года он превышал 1,6 раза. Об этом на брифинге об итогах социально-экономического развития города сообщил вице-мэр Артем Кириленко.
«Первый квартал показал, что у нас миграционный прирост сильно увеличился. Если он превышал естественный прирост в первом квартале 2024 года в 1,6 раза, то сейчас он превышает больше, чем в два раза», — рассказал Кириленко.
По его мнению, такой прирост связан с активной борьбой с нелегальной миграцией. Вице-мэр считает, что многие мигранты ранее не учитывались в статистике, так как не имели регистрации, но с этого года начали оформляться.
В Югре полиция провела рейды и выявила десятки фиктивно зарегистрированных и незаконно проживающих в регионе мигрантов. Возбуждено почти 50 уголовных дел.
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