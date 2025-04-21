21 апреля 2025

В ХМАО полиция завела 50 уголовных дел на нелегалов после массовых облав. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики провели рейды и возбудили почти 50 уголовных дел на мигрантов
Силовики провели рейды и возбудили почти 50 уголовных дел на мигрантов Фото:

В Югре полиция провела рейды и выявила десятки фиктивно зарегистрированных и незаконно проживающих в регионе мигрантов. Возбуждено почти 50 уголовных дел, сообщили в УМВД по ХМАО.

«По итогам рейдов возбуждено 48 уголовных дел по факту фиктивной регистрации мигрантов и четыре о незаконном пересечении государственной границы», — сообщает пресс-служба ведомства. Всего силовиками проверено 4 тысячи объектов, выявлено почти 800 нарушений миграционного законодательства, половина из них в связи с незаконным въездом и пребыванием в стране.

Среди нелегалов выявлен иностранец, которого уже выдворяли из России, но он незаконно пересек границу и снова вернулся в ХМАО работать на стройку. Ряд нарушителей по итогам полицейских рейдов лишились разрешений на временное проживание и видов на жительство, аннулирован 41 патент, почти сотне мигрантов запрещён въезд в нашу страну. Не останутся без наказания и работодатели, которые незаконно пользовались рабсилой приезжих.

Видео: @police_ugra

Ранее URA.RU сообщало, что бывший специалист налоговой инспекции из Лангепаса за взятки помогала мигрантам получать налоговые вычеты из уплаченного НДФЛ. За это ей грозит ответственность по нескольким статьям УК РФ, обвиняемая арестована.

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В Югре полиция провела рейды и выявила десятки фиктивно зарегистрированных и незаконно проживающих в регионе мигрантов. Возбуждено почти 50 уголовных дел, сообщили в УМВД по ХМАО. «По итогам рейдов возбуждено 48 уголовных дел по факту фиктивной регистрации мигрантов и четыре о незаконном пересечении государственной границы», — сообщает пресс-служба ведомства. Всего силовиками проверено 4 тысячи объектов, выявлено почти 800 нарушений миграционного законодательства, половина из них в связи с незаконным въездом и пребыванием в стране. Среди нелегалов выявлен иностранец, которого уже выдворяли из России, но он незаконно пересек границу и снова вернулся в ХМАО работать на стройку. Ряд нарушителей по итогам полицейских рейдов лишились разрешений на временное проживание и видов на жительство, аннулирован 41 патент, почти сотне мигрантов запрещён въезд в нашу страну. Не останутся без наказания и работодатели, которые незаконно пользовались рабсилой приезжих. Видео: @police_ugra Ранее URA.RU сообщало, что бывший специалист налоговой инспекции из Лангепаса за взятки помогала мигрантам получать налоговые вычеты из уплаченного НДФЛ. За это ей грозит ответственность по нескольким статьям УК РФ, обвиняемая арестована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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