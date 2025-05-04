04 мая 2025

В Румынии побеждает худший для Украины кандидат в президенты

Антиукраинский кандидат в президенты Румынии Симион лидирует в первом туре
© Служба новостей «URA.RU»
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На выборах президента Румынии лидирует критикующий помощь Украине кандидат
На выборах президента Румынии лидирует критикующий помощь Украине кандидат Фото:

Лидер ультраправой партии «Альянс за единство румын» Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, состоявшихся в воскресенье, 4 мая. Об этом сообщил местный ЦИК, ссылаясь на данные экзит-поллов.

«В первом туре повторных президентских выборов в Румынии победу одерживает политик Джордже Симион», — следует из данных ЦИК. Он получил от 30 до 33% голосов, тогда как его соперники — кандидат от правящей партии Крин Антонеску и независимый кандидат, мэр Бухареста, Никушор Дан — от 21 до 23% голосов.

Симион придерживается ультраправых взглядов. Он выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует президенту США Дональду Трампу. Свою пророссийскую позицию Симион отрицает. 

Представитель правящей коалиции в Румынии официально признал свое поражение на прошедших президентских выборах, пишет RT. Результаты предыдущих выборов были аннулированы после информации, что выборы прошли с нарушениями. Тогда победил «пророссийский» кандидат Кэлина Георгеску.

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Лидер ультраправой партии «Альянс за единство румын» Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, состоявшихся в воскресенье, 4 мая. Об этом сообщил местный ЦИК, ссылаясь на данные экзит-поллов. «В первом туре повторных президентских выборов в Румынии победу одерживает политик Джордже Симион», — следует из данных ЦИК. Он получил от 30 до 33% голосов, тогда как его соперники — кандидат от правящей партии Крин Антонеску и независимый кандидат, мэр Бухареста, Никушор Дан — от 21 до 23% голосов. Симион придерживается ультраправых взглядов. Он выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует президенту США Дональду Трампу. Свою пророссийскую позицию Симион отрицает.  Представитель правящей коалиции в Румынии официально признал свое поражение на прошедших президентских выборах, пишет RT. Результаты предыдущих выборов были аннулированы после информации, что выборы прошли с нарушениями. Тогда победил «пророссийский» кандидат Кэлина Георгеску.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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