В Румынии побеждает худший для Украины кандидат в президенты

Лидер ультраправой партии «Альянс за единство румын» Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, состоявшихся в воскресенье, 4 мая. Об этом сообщил местный ЦИК, ссылаясь на данные экзит-поллов.
«В первом туре повторных президентских выборов в Румынии победу одерживает политик Джордже Симион», — следует из данных ЦИК. Он получил от 30 до 33% голосов, тогда как его соперники — кандидат от правящей партии Крин Антонеску и независимый кандидат, мэр Бухареста, Никушор Дан — от 21 до 23% голосов.
Симион придерживается ультраправых взглядов. Он выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует президенту США Дональду Трампу. Свою пророссийскую позицию Симион отрицает.
Представитель правящей коалиции в Румынии официально признал свое поражение на прошедших президентских выборах, пишет RT. Результаты предыдущих выборов были аннулированы после информации, что выборы прошли с нарушениями. Тогда победил «пророссийский» кандидат Кэлина Георгеску.
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