Трамп признал идущие переговоры с Путиным, но утаил детали

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Трамп умолчал о подробностях переговоров
Трамп умолчал о подробностях переговоров Фото:

Президент США Дональд Трамп признал факт переговоров, которые идут с его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Трамп не раскрыл их детали журналисту газета The Wall Street Journal.

«Переговоры идут, но я не хочу говорить о них с The Wall Street Journal», — сказал Трамп. Его слова опубликованы на открытой новостной ленте, которая заполняется журналистами. Президент США отказался отвечать на вопрос представителя газеты, который спросил его про переговоры с Путиным.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс подчеркнула важность личного общения между президентом России лидером США в контексте урегулирования украинского кризиса. Но она также не раскрыла детали, передает RT.

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Президент США Дональд Трамп признал факт переговоров, которые идут с его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Трамп не раскрыл их детали журналисту газета The Wall Street Journal. «Переговоры идут, но я не хочу говорить о них с The Wall Street Journal», — сказал Трамп. Его слова опубликованы на открытой новостной ленте, которая заполняется журналистами. Президент США отказался отвечать на вопрос представителя газеты, который спросил его про переговоры с Путиным. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс подчеркнула важность личного общения между президентом России лидером США в контексте урегулирования украинского кризиса. Но она также не раскрыла детали, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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