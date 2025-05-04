Стало известно, кто станет хедлайнером Дня города в Ноябрьске

Рок-группа The Hatters выступит в Ноябрьске. Музыканты станут хедлайнерами Дня города, следует из тендера на организацию концерта, который опубликован на портале «Госзакупки».
«Услуги по обеспечению бытового райдера профессиональным артистам (группа The Hatters). Начальная цена: 1 9800 000», — написано в карточке закупки.
В обязанности организатора будет входить покупка авиабилетов, организация автобуса до Сургута и обратно и предоставление авто представительского класса. Также необходима организация питания, проживания, гримерки, накладных расходов и выдача гонорара агентства. Рок-группа приедет в Ноябрьск 30 августа 2025 года.
Празднование Дня весны и труда в Ноябрьске вышло скромным, концерт продлился всего полчаса. Глава города Алексей Романов на мероприятии отсутствовал, поздравляли жителей депутаты гордумы и работники профсоюзов.
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