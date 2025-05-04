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Стало известно, кто станет хедлайнером Дня города в Ноябрьске

Хедлайнером Дня города Ноябрьска станет группа The Hatters
© Служба новостей «URA.RU»
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The Hatters приедет в Ноябрьск 30 августа
The Hatters приедет в Ноябрьск 30 августа Фото:

Рок-группа The Hatters выступит в Ноябрьске. Музыканты станут хедлайнерами Дня города, следует из тендера на организацию концерта, который опубликован на портале «Госзакупки».

«Услуги по обеспечению бытового райдера профессиональным артистам (группа The Hatters). Начальная цена: 1 9800 000», — написано в карточке закупки.

В обязанности организатора будет входить покупка авиабилетов, организация автобуса до Сургута и обратно и предоставление авто представительского класса. Также необходима организация питания, проживания, гримерки, накладных расходов и выдача гонорара агентства. Рок-группа приедет в Ноябрьск 30 августа 2025 года.

Празднование Дня весны и труда в Ноябрьске вышло скромным, концерт продлился всего полчаса. Глава города Алексей Романов на мероприятии отсутствовал, поздравляли жителей депутаты гордумы и работники профсоюзов.

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Рок-группа The Hatters выступит в Ноябрьске. Музыканты станут хедлайнерами Дня города, следует из тендера на организацию концерта, который опубликован на портале «Госзакупки». «Услуги по обеспечению бытового райдера профессиональным артистам (группа The Hatters). Начальная цена: 1 9800 000», — написано в карточке закупки. В обязанности организатора будет входить покупка авиабилетов, организация автобуса до Сургута и обратно и предоставление авто представительского класса. Также необходима организация питания, проживания, гримерки, накладных расходов и выдача гонорара агентства. Рок-группа приедет в Ноябрьск 30 августа 2025 года. Празднование Дня весны и труда в Ноябрьске вышло скромным, концерт продлился всего полчаса. Глава города Алексей Романов на мероприятии отсутствовал, поздравляли жителей депутаты гордумы и работники профсоюзов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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