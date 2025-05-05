Президент Монголии принял приглашение России на празднование 9 Мая в Москве

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в параде победы примут участие военнослужащие Вооруженных сил Монголии
в параде победы примут участие военнослужащие Вооруженных сил Монголии Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Монголии.

«Президент Монголии полетит в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года по приглашению президента РФ Владимира Путина», — написала пресс-служба. Там отметили, что в рамках визита запланированы переговоры по развитию двусторонних отношений между странами.

Также сообщается, что военные Монголии пройдут в составе парада на праздничном шествии. Президент возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с героями СССР и России. Также в программе визита — посещение памятника монгольским лошадям, внесшим вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Более 20 глав иностранных государств посетят московские торжества в честь 80-летия Победы. В праздничных мероприятиях примут участие лидеры стран Европы, Азии, Африки и других регионов. Кто посетит парад победы в Москве — в материале URA.RU.

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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Монголии. «Президент Монголии полетит в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года по приглашению президента РФ Владимира Путина», — написала пресс-служба. Там отметили, что в рамках визита запланированы переговоры по развитию двусторонних отношений между странами. Также сообщается, что военные Монголии пройдут в составе парада на праздничном шествии. Президент возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с героями СССР и России. Также в программе визита — посещение памятника монгольским лошадям, внесшим вклад в победу в Великой Отечественной войне. Более 20 глав иностранных государств посетят московские торжества в честь 80-летия Победы. В праздничных мероприятиях примут участие лидеры стран Европы, Азии, Африки и других регионов. Кто посетит парад победы в Москве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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