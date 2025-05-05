В Калужской области уничтожены беспилотники

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ВСУ атаковали Калужскую область, сбито 5 БПЛА, заявил Шапша
ВСУ атаковали Калужскую область, сбито 5 БПЛА, заявил Шапша Фото:
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В Калужской области за ночь на 5 мая силами противовоздушной обороны были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«За минувшую ночь силами ПВО на территории региона были уничтожены 5 БПЛА», — отметил Шапша в своем telegram-канале. По словам главы региона, два беспилотника были уничтожены на территории Перемышльского района, еще два — на окраине города Калуги, и один — в Дзержинском районе.

Оперативные группы продолжают работу на местах происшествий. По данным, полученным на данный момент, жертв и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано, сообщил Шапша.

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В Калужской области за ночь на 5 мая силами противовоздушной обороны были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «За минувшую ночь силами ПВО на территории региона были уничтожены 5 БПЛА», — отметил Шапша в своем telegram-канале. По словам главы региона, два беспилотника были уничтожены на территории Перемышльского района, еще два — на окраине города Калуги, и один — в Дзержинском районе. Оперативные группы продолжают работу на местах происшествий. По данным, полученным на данный момент, жертв и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано, сообщил Шапша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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