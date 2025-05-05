Над Россией пролетели 26 беспилотников

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ВСУ атаковали Россию несколькими десятками БПЛА
ВСУ атаковали Россию несколькими десятками БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале российского военного ведомства. Уточняется, что в Брянской области были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов, в Калужской области — пять, а в Московском регионе уничтожены еще четыре БПЛА.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил об уничтожении вражеских БПЛА на территории региона. По его словам, жертв и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

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Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале российского военного ведомства. Уточняется, что в Брянской области были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов, в Калужской области — пять, а в Московском регионе уничтожены еще четыре БПЛА. Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил об уничтожении вражеских БПЛА на территории региона. По его словам, жертв и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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