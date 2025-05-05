Над Россией пролетели 26 беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале российского военного ведомства. Уточняется, что в Брянской области были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов, в Калужской области — пять, а в Московском регионе уничтожены еще четыре БПЛА.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил об уничтожении вражеских БПЛА на территории региона. По его словам, жертв и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.