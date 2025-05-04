04 мая 2025
03 мая 2025

В ХМАО произошел пожар в многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лянторе из-за пожара эвакуировали жителей многоквартирного дома
В Лянторе из-за пожара эвакуировали жителей многоквартирного дома Фото:

В Лянторе (Сургутский район ХМАО) утром произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Спасатели эвакуировали 25 жителей, из них четверо детей и один инвалид, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 07:30 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в 10 микрорайоне города Лянтор. Эвакуированы 25 человек, в том числе четыре ребенка и маломобильный гражданин», — сообщило МЧС Югры в telegram-канале.

Сообщение о возгорании поступило рано утром. Загорелась одна из квартир на первом этаже дома. Огонь распространился на площадь в 50 квадратных метров. Пожарные прибыли оперативно. В тушении участвовали 19 спасателей и четыре спецмашины, работали четыре звена газодымозащитной службы (ГДЗС). Специалисты выясняют причины пожара.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый режим безопасности из-за риска пожаров. Он действует в 22 муниципальных образованиях региона.

Автор: telegram-канал МЧС ХМАО-Югры

В ХМАО эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за пожара
В ХМАО эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за пожара
Фото:

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В Лянторе (Сургутский район ХМАО) утром произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Спасатели эвакуировали 25 жителей, из них четверо детей и один инвалид, сообщили в региональном управлении МЧС России. «В 07:30 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в 10 микрорайоне города Лянтор. Эвакуированы 25 человек, в том числе четыре ребенка и маломобильный гражданин», — сообщило МЧС Югры в telegram-канале. Сообщение о возгорании поступило рано утром. Загорелась одна из квартир на первом этаже дома. Огонь распространился на площадь в 50 квадратных метров. Пожарные прибыли оперативно. В тушении участвовали 19 спасателей и четыре спецмашины, работали четыре звена газодымозащитной службы (ГДЗС). Специалисты выясняют причины пожара. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый режим безопасности из-за риска пожаров. Он действует в 22 муниципальных образованиях региона. Автор: telegram-канал МЧС ХМАО-Югры
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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