В Лянторе (Сургутский район ХМАО) утром произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Спасатели эвакуировали 25 жителей, из них четверо детей и один инвалид, сообщили в региональном управлении МЧС России.
«В 07:30 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в 10 микрорайоне города Лянтор. Эвакуированы 25 человек, в том числе четыре ребенка и маломобильный гражданин», — сообщило МЧС Югры в telegram-канале.
Сообщение о возгорании поступило рано утром. Загорелась одна из квартир на первом этаже дома. Огонь распространился на площадь в 50 квадратных метров. Пожарные прибыли оперативно. В тушении участвовали 19 спасателей и четыре спецмашины, работали четыре звена газодымозащитной службы (ГДЗС). Специалисты выясняют причины пожара.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый режим безопасности из-за риска пожаров. Он действует в 22 муниципальных образованиях региона.
Автор: telegram-канал МЧС ХМАО-Югры
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