02 мая 2025

В ХМАО ввели особый режим безопасности из-за риска пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ввели особый противопожарный режим
В ХМАО ввели особый противопожарный режим Фото:

В 22 муниципальных образованиях ХМАО действует особый противопожарный режим. Решение принято постановлениями администраций районов и городов на фоне повышенной угрозы пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Режим начал действовать в Сургутском районе (Банный, Юган) с 27 января, в Березовском районе (Игрим) — с 29 января. С конца апреля ограничения распространились на Ханты-Мансийский, Кондинский, Нефтеюганский, Октябрьский, Нижневартовский, Белоярский и Советский районы. В Сургуте и Когалыме режим ввели 26 апреля, в Нижневартовске, Югорске, Покачах и Нефтеюганске — с 28 апреля. В Нягани ограничения действуют с 11 февраля, в Лангепасе — с 30 апреля, в Пыть-Яхе — с 1 мая, в Урае и Ханты-Мансийске — с 30 апреля, в Радужном и Мегионе — с 30 апреля.

На период действия режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Исключение — тушение возгораний и работы на защищенных объектах. За нарушения предусмотрены штрафы.

Ранее URA.RU писало, что пожароопасный сезон в ХМАО официально стартовал 26 апреля, что стало причиной усиления мер по предотвращению возгораний в регионе. Сотрудники МЧС проводят проверки населенных пунктов, оценивая готовность к возможным пожарам. Введение особого режима связано с необходимостью повысить безопасность в период повышенного риска.

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В 22 муниципальных образованиях ХМАО действует особый противопожарный режим. Решение принято постановлениями администраций районов и городов на фоне повышенной угрозы пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. Режим начал действовать в Сургутском районе (Банный, Юган) с 27 января, в Березовском районе (Игрим) — с 29 января. С конца апреля ограничения распространились на Ханты-Мансийский, Кондинский, Нефтеюганский, Октябрьский, Нижневартовский, Белоярский и Советский районы. В Сургуте и Когалыме режим ввели 26 апреля, в Нижневартовске, Югорске, Покачах и Нефтеюганске — с 28 апреля. В Нягани ограничения действуют с 11 февраля, в Лангепасе — с 30 апреля, в Пыть-Яхе — с 1 мая, в Урае и Ханты-Мансийске — с 30 апреля, в Радужном и Мегионе — с 30 апреля. На период действия режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Исключение — тушение возгораний и работы на защищенных объектах. За нарушения предусмотрены штрафы. Ранее URA.RU писало, что пожароопасный сезон в ХМАО официально стартовал 26 апреля, что стало причиной усиления мер по предотвращению возгораний в регионе. Сотрудники МЧС проводят проверки населенных пунктов, оценивая готовность к возможным пожарам. Введение особого режима связано с необходимостью повысить безопасность в период повышенного риска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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