В ХМАО ввели особый режим безопасности из-за риска пожаров

В 22 муниципальных образованиях ХМАО действует особый противопожарный режим. Решение принято постановлениями администраций районов и городов на фоне повышенной угрозы пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
Режим начал действовать в Сургутском районе (Банный, Юган) с 27 января, в Березовском районе (Игрим) — с 29 января. С конца апреля ограничения распространились на Ханты-Мансийский, Кондинский, Нефтеюганский, Октябрьский, Нижневартовский, Белоярский и Советский районы. В Сургуте и Когалыме режим ввели 26 апреля, в Нижневартовске, Югорске, Покачах и Нефтеюганске — с 28 апреля. В Нягани ограничения действуют с 11 февраля, в Лангепасе — с 30 апреля, в Пыть-Яхе — с 1 мая, в Урае и Ханты-Мансийске — с 30 апреля, в Радужном и Мегионе — с 30 апреля.
На период действия режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Исключение — тушение возгораний и работы на защищенных объектах. За нарушения предусмотрены штрафы.
Ранее URA.RU писало, что пожароопасный сезон в ХМАО официально стартовал 26 апреля, что стало причиной усиления мер по предотвращению возгораний в регионе. Сотрудники МЧС проводят проверки населенных пунктов, оценивая готовность к возможным пожарам. Введение особого режима связано с необходимостью повысить безопасность в период повышенного риска.
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