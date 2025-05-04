Банк попал на крупный штраф за 440 звонков свердловчанке

Судебные приставы оштрафовали банк на 100 тысяч рублей за назойливые звонки жительнице Тугулыма (Свердловская область) с требованием вернуть долги. За восемь дней ей позвонили 440 раз, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ ФССП России.
«Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров. А именно, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, тем самым нарушая Федеральный закон № 230-ФЗ», — пояснили в ведомстве.
Штраф назначили по части первой статьи 14.57 КоАП РФ. На данный момент он погашен в полном объеме.
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