04 мая 2025

Банк попал на крупный штраф за 440 звонков свердловчанке

Приставы оштрафовали банк на 100 тысяч рублей за 440 звонков свердловчанке
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину доставали звонками восемь дней (архивное фото)
Женщину доставали звонками восемь дней (архивное фото) Фото:

Судебные приставы оштрафовали банк на 100 тысяч рублей за назойливые звонки жительнице Тугулыма (Свердловская область) с требованием вернуть долги. За восемь дней ей позвонили 440 раз, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ ФССП России.

«Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров. А именно, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, тем самым нарушая Федеральный закон № 230-ФЗ», — пояснили в ведомстве.

Штраф назначили по части первой статьи 14.57 КоАП РФ. На данный момент он погашен в полном объеме.

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Судебные приставы оштрафовали банк на 100 тысяч рублей за назойливые звонки жительнице Тугулыма (Свердловская область) с требованием вернуть долги. За восемь дней ей позвонили 440 раз, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ ФССП России. «Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров. А именно, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, тем самым нарушая Федеральный закон № 230-ФЗ», — пояснили в ведомстве. Штраф назначили по части первой статьи 14.57 КоАП РФ. На данный момент он погашен в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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