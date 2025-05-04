В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 20 сантиметров и достиг отметки в 942 см. Критическая отметка превышена на 92 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +20 см. Уровень воды над нулем поста 942 см. Гидропост Ишим — Абатский. Изменения +12 см, уровень воды 828 см», — указано на сайте.
В Ильинке же уровень воды упал на семь сантиметров, отметка достигла 814 см. Вода постепенно прибывает в других районах региона:
- в Казанском река Алабуга -7 (678 см);
- в Ялуторовске река Тобол 1 (530 см);
- в Викулово река Ишим +4 (611 см);
- в Тобольске река Иртыш +5 (632 см);
- в Тюмени река Тура +9 (552 см).
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