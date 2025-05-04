04 мая 2025

Уровень воды в реке Ишим продолжает расти на десятки сантиметров в сутки. Инфографика

Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 20 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Критическая отметка превышена на 92 см
Критическая отметка превышена на 92 см Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 20 сантиметров и достиг отметки в 942 см. Критическая отметка превышена на 92 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. 

«Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +20 см. Уровень воды над нулем поста 942 см. Гидропост Ишим — Абатский. Изменения +12 см, уровень воды 828 см», — указано на сайте.

В Ильинке же уровень воды упал на семь сантиметров, отметка достигла 814 см. Вода постепенно прибывает в других районах региона:

  • в Казанском река Алабуга -7 (678 см);
  • в Ялуторовске река Тобол 1 (530 см);
  • в Викулово река Ишим +4 (611 см);
  • в Тобольске река Иртыш +5 (632 см);
  • в Тюмени река Тура +9 (552 см).
Как изменился уровень воды в реках.
Как изменился уровень воды в реках.
Фото:

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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 20 сантиметров и достиг отметки в 942 см. Критическая отметка превышена на 92 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.  «Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +20 см. Уровень воды над нулем поста 942 см. Гидропост Ишим — Абатский. Изменения +12 см, уровень воды 828 см», — указано на сайте. В Ильинке же уровень воды упал на семь сантиметров, отметка достигла 814 см. Вода постепенно прибывает в других районах региона:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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