04 мая 2025

Объявлен в розыск свердловский турист, пропавший во время сплава. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисками занимаются сотрудники экстренных служб и волонтеры (архивное фото)
Поисками занимаются сотрудники экстренных служб и волонтеры (архивное фото) Фото:

В Белорецком районе (Республика Башкортостан) спасатели ищут 69-летнего туриста из Свердловской области, который пропал после падения в реку Малый Инзер во время сплава. Об этом сообщили в Госкомитете республики по ЧС.

«Незарегистрированная туристическая группа в составе 12 человек из Свердловской области сплавлялась на трех катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения „Айгирских порогов“ 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением», — пояснили там. Пропавший был экипирован каской и спасательным жилетом.

Быстрое течение реки помешало туристической группе помочь мужчине. Сейчас его поисками занимаются волонтеры и сотрудники экстренных служб.

В составе туристической группы было 12 человек
В составе туристической группы было 12 человек
Фото:

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В Белорецком районе (Республика Башкортостан) спасатели ищут 69-летнего туриста из Свердловской области, который пропал после падения в реку Малый Инзер во время сплава. Об этом сообщили в Госкомитете республики по ЧС. «Незарегистрированная туристическая группа в составе 12 человек из Свердловской области сплавлялась на трех катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения „Айгирских порогов“ 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением», — пояснили там. Пропавший был экипирован каской и спасательным жилетом. Быстрое течение реки помешало туристической группе помочь мужчине. Сейчас его поисками занимаются волонтеры и сотрудники экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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