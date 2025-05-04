В Белорецком районе (Республика Башкортостан) спасатели ищут 69-летнего туриста из Свердловской области, который пропал после падения в реку Малый Инзер во время сплава. Об этом сообщили в Госкомитете республики по ЧС.
«Незарегистрированная туристическая группа в составе 12 человек из Свердловской области сплавлялась на трех катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения „Айгирских порогов“ 69-летний мужчина выпал из катамарана и его унесло течением», — пояснили там. Пропавший был экипирован каской и спасательным жилетом.
Быстрое течение реки помешало туристической группе помочь мужчине. Сейчас его поисками занимаются волонтеры и сотрудники экстренных служб.
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