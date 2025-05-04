Челябинские пляжи будут готовы к 15 мая

Девять муниципальных пляжей в Челябинске будут готовы к открытию уже к 15 мая. Об этом сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«Несмотря на то, что купальный сезон начнётся 1 июня, наши девять муниципальных пляжей будут готовы к 15 мая к приёму отдыхающих. Там будут сезонно работать матросы-спасатели», — отметил Астахов.
Астахов добавил, что все зеленые пространства города будут продолжать обрабатывать от клещей. Работа проводится с учетом погодных условий.
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