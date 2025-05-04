04 мая 2025
03 мая 2025

Челябинские пляжи будут готовы к 15 мая

В Челябинске откроют девять муниципальных пляжей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжи будут готовы уже к середине мая
Пляжи будут готовы уже к середине мая Фото:

Девять муниципальных пляжей в Челябинске будут готовы к открытию уже к 15 мая. Об этом сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«Несмотря на то, что купальный сезон начнётся 1 июня, наши девять муниципальных пляжей будут готовы к 15 мая к приёму отдыхающих. Там будут сезонно работать матросы-спасатели», — отметил Астахов.

Астахов добавил, что все зеленые пространства города будут продолжать обрабатывать от клещей. Работа проводится с учетом погодных условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девять муниципальных пляжей в Челябинске будут готовы к открытию уже к 15 мая. Об этом сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «Несмотря на то, что купальный сезон начнётся 1 июня, наши девять муниципальных пляжей будут готовы к 15 мая к приёму отдыхающих. Там будут сезонно работать матросы-спасатели», — отметил Астахов. Астахов добавил, что все зеленые пространства города будут продолжать обрабатывать от клещей. Работа проводится с учетом погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...