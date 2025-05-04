В Екатеринбурге силовики и общественники из «Русской общины» нагрянули с проверкой в скандально известный клуб Chili, где зафиксировали незаконный оборот наркотиков. Об этом рассказали дружинники в своем telegram-канале.
«В ходе совместного с полицией рейда возле ТЦ „Антей“ были задержаны трое подозрительных граждан, которых доставили в отдел полиции. Кроме того, в ночном заведении выявлен факт незаконного оборота наркотиков и возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ», — следует из поста.
Под проверку попали несколько десятков человек. Силовики и общественники уточняли их возможную причастность к преступлениям.
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