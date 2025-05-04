04 мая 2025

Люди в масках ворвались в скандально известный клуб Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге «Русская община» и полицейские устроили рейд в клубе Chili
© Служба новостей «URA.RU»
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Под проверку попали несколько десятков человек (архивное фото)
Под проверку попали несколько десятков человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге силовики и общественники из «Русской общины» нагрянули с проверкой в скандально известный клуб Chili, где зафиксировали незаконный оборот наркотиков. Об этом рассказали дружинники в своем telegram-канале.

«В ходе совместного с полицией рейда возле ТЦ „Антей“ были задержаны трое подозрительных граждан, которых доставили в отдел полиции. Кроме того, в ночном заведении выявлен факт незаконного оборота наркотиков и возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ», — следует из поста.

Под проверку попали несколько десятков человек. Силовики и общественники уточняли их возможную причастность к преступлениям.

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В Екатеринбурге силовики и общественники из «Русской общины» нагрянули с проверкой в скандально известный клуб Chili, где зафиксировали незаконный оборот наркотиков. Об этом рассказали дружинники в своем telegram-канале. «В ходе совместного с полицией рейда возле ТЦ „Антей“ были задержаны трое подозрительных граждан, которых доставили в отдел полиции. Кроме того, в ночном заведении выявлен факт незаконного оборота наркотиков и возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ», — следует из поста. Под проверку попали несколько десятков человек. Силовики и общественники уточняли их возможную причастность к преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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