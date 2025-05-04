Тюменский завод установил уникальное итальянское оборудование

Тюменский завод «Орион» потратил год на то, чтобы привезти из Европы уникальную линию по производству арматуры. Об этом в апрельском выпуске видеоподкаста «Точка роста» рассказал директор компании Евгений Нечаев.
«Мы долго вели переговоры с российскими производителями оборудования, но аналогов подобрать так и не смогли. Никто не смог обеспечить нам нужную скорость работы линии. Поэтому пришлось завозить из Европы», — сообщил Нечаев.
Он отметил, что на поставку линии в Тюмени из Италии потребовался почтит год. Однако, линия окупает как материальные затраты, так и потраченное время. «Уникальная линия, всего четыре таких в России», — прокомментировал Нечаев.
По его словам, линия способна производить каркас для монолитно-каркасных конструкций одновременно из трех разных диаметров арматуры. Кроме того, устройство способно изготавливать арматурные конструкции уникального треугольного профиля. Кроме скорости, специалисты «Ориона» отмечают высокое качество изготавливаемой продукции и возможность модернизации линии при помощи доступных отечественных деталей и узлов.
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