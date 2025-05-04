04 мая 2025

Тюменский завод установил уникальное итальянское оборудование

Тюменский завод «Орион» потратил год, чтобы ввезти уникальный станок из Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукция завода используется для монолитно-каркасного домостроения
Продукция завода используется для монолитно-каркасного домостроения Фото:

Тюменский завод «Орион» потратил год на то, чтобы привезти из Европы уникальную линию по производству арматуры. Об этом в апрельском выпуске видеоподкаста «Точка роста» рассказал директор компании Евгений Нечаев.

«Мы долго вели переговоры с российскими производителями оборудования, но аналогов подобрать так и не смогли. Никто не смог обеспечить нам нужную скорость работы линии. Поэтому пришлось  завозить из Европы», — сообщил Нечаев.

Он отметил, что на поставку линии в Тюмени из Италии потребовался почтит год. Однако, линия окупает как материальные затраты, так и потраченное время. «Уникальная линия, всего четыре таких в России», — прокомментировал Нечаев.

По его словам, линия способна производить каркас для монолитно-каркасных конструкций одновременно из трех разных диаметров арматуры. Кроме того, устройство способно изготавливать арматурные конструкции уникального треугольного профиля. Кроме скорости, специалисты «Ориона» отмечают высокое качество изготавливаемой продукции и возможность модернизации линии при помощи доступных отечественных деталей и узлов.

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Тюменский завод «Орион» потратил год на то, чтобы привезти из Европы уникальную линию по производству арматуры. Об этом в апрельском выпуске видеоподкаста «Точка роста» рассказал директор компании Евгений Нечаев. «Мы долго вели переговоры с российскими производителями оборудования, но аналогов подобрать так и не смогли. Никто не смог обеспечить нам нужную скорость работы линии. Поэтому пришлось  завозить из Европы», — сообщил Нечаев. Он отметил, что на поставку линии в Тюмени из Италии потребовался почтит год. Однако, линия окупает как материальные затраты, так и потраченное время. «Уникальная линия, всего четыре таких в России», — прокомментировал Нечаев. По его словам, линия способна производить каркас для монолитно-каркасных конструкций одновременно из трех разных диаметров арматуры. Кроме того, устройство способно изготавливать арматурные конструкции уникального треугольного профиля. Кроме скорости, специалисты «Ориона» отмечают высокое качество изготавливаемой продукции и возможность модернизации линии при помощи доступных отечественных деталей и узлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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