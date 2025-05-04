04 мая 2025
03 мая 2025

В ХМАО ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты к юбилею Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеранам Великой Отечественной войны в ХМАО направлены выплаты в честь Дня Победы
Ветеранам Великой Отечественной войны в ХМАО направлены выплаты в честь Дня Победы Фото:

В Югре к 80-й годовщине Победы единовременные выплаты получили участники и инвалиды войны, их вдовы, а также другие льготники. В зависимости от статуса суммы составили 80 и 55 тысяч рублей, сообщает региональный СФР.

«В честь празднования 80-й годовщины Дня Победы ветеранам перечислены единовременный выплаты: 80 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, награжденным знаками „Житель блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“, „Житель осажденного Сталинграда“ и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей», — сообщает пресс-служба ведомства. По 55 тысяч рублей получат труженики тыла, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Всего в Югре сейчас живут 665 ветеранов Великой Отечественной войны. Средний размер пенсии инвалидов Великой Отечественной войны составляет порядка 52 000 рублей, участников войны — 90 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук прилетел в поселок Междуреченский, чтобы встретиться с ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла Николаем Ивановичем Морозовым. Будучи ребенком, он наравне со взрослыми работал на нужды фронта — бондарем, помощником кузнеца. 

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В Югре к 80-й годовщине Победы единовременные выплаты получили участники и инвалиды войны, их вдовы, а также другие льготники. В зависимости от статуса суммы составили 80 и 55 тысяч рублей, сообщает региональный СФР. «В честь празднования 80-й годовщины Дня Победы ветеранам перечислены единовременный выплаты: 80 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, награжденным знаками „Житель блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“, „Житель осажденного Сталинграда“ и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей», — сообщает пресс-служба ведомства. По 55 тысяч рублей получат труженики тыла, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Всего в Югре сейчас живут 665 ветеранов Великой Отечественной войны. Средний размер пенсии инвалидов Великой Отечественной войны составляет порядка 52 000 рублей, участников войны — 90 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук прилетел в поселок Междуреченский, чтобы встретиться с ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла Николаем Ивановичем Морозовым. Будучи ребенком, он наравне со взрослыми работал на нужды фронта — бондарем, помощником кузнеца. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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