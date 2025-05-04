Сколько в Тюмени стоит привиться от клеща

В частных медцентрах Тюмени стоимость вакцины против клещевого энцефалита начинается от 690 рублей. Где и за сколько можно привиться от опасной болезни, — в подборке URA.RU.
Вакцина от клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Ее можно поставить бесплатно в городских поликлиниках, но если в учреждениях не окажется нужного препарата, это можно сделать в частных центрах. Цены зависит от производителя.
В госпитале «Мать и дитя» стоимость вакцинации начинается от 690 рублей. За такую цену поставят прививку отечественным препаратом. Детям выйдет дороже — 720 рублей.
В клинике «Детский доктор + Семья» стоимость вакцины начинается от 800 рублей за российский препарат. Вакцины импортного производства — Германия, Австрия — от 1 200 рублей.
Учреждение «Детский доктор» предлагает поставить прививку как детям, так и взрослым. Цены варьируются от 800 до 900 рублей.
В госпитале «ЮниМед» представлены только отечественные вакцины. Стоимость варьируется от 950 до 1 050 рублей в зависимости от поставщика.
В сети клиник «Доктор Арбитайло» стоимость вакцины препаратами от разных отечественных производителей одинакова. Цена составляет 1 160 рублей.
«Альфа-центр здоровья» предлагает вакцины на выбор — отечественные и европейские. Цена также зависит от производителя — 990 рублей и 2 960 соответственно.
Ранее агентство писало о том, как правильно действовать, если укусил клещ. Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, в какие больницы его можно сдать на анализ.
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