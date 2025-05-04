04 мая 2025

Сколько в Тюмени стоит привиться от клеща

Стоимость вакцинации от клещевого энцефалита в Тюмени начинается от 690 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частные центы предлагают как импортные, так и отечественные вакцины
Частные центы предлагают как импортные, так и отечественные вакцины Фото:

В частных медцентрах Тюмени стоимость вакцины против клещевого энцефалита начинается от 690 рублей. Где и за сколько можно привиться от опасной болезни, — в подборке URA.RU.

Вакцина от клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Ее можно поставить бесплатно в городских поликлиниках, но если в учреждениях не окажется нужного препарата, это можно сделать в частных центрах. Цены зависит от производителя.

В госпитале «Мать и дитя» стоимость вакцинации начинается от 690 рублей. За такую цену поставят прививку отечественным препаратом. Детям выйдет дороже — 720 рублей.

В клинике «Детский доктор + Семья» стоимость вакцины начинается от 800 рублей за российский препарат. Вакцины импортного производства — Германия, Австрия — от 1 200 рублей.

Учреждение «Детский доктор» предлагает поставить прививку как детям, так и взрослым. Цены варьируются от 800 до 900 рублей.

В госпитале «ЮниМед» представлены только отечественные вакцины. Стоимость варьируется от 950 до 1 050 рублей в зависимости от поставщика.

В сети клиник «Доктор Арбитайло» стоимость вакцины препаратами от разных отечественных производителей одинакова. Цена составляет 1 160 рублей.

«Альфа-центр здоровья» предлагает вакцины на выбор — отечественные и европейские. Цена также зависит от производителя — 990 рублей и 2 960 соответственно.

Ранее агентство писало о том, как правильно действовать, если укусил клещ. Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, в какие больницы его можно сдать на анализ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В частных медцентрах Тюмени стоимость вакцины против клещевого энцефалита начинается от 690 рублей. Где и за сколько можно привиться от опасной болезни, — в подборке URA.RU. Вакцина от клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Ее можно поставить бесплатно в городских поликлиниках, но если в учреждениях не окажется нужного препарата, это можно сделать в частных центрах. Цены зависит от производителя. В госпитале «Мать и дитя» стоимость вакцинации начинается от 690 рублей. За такую цену поставят прививку отечественным препаратом. Детям выйдет дороже — 720 рублей. В клинике «Детский доктор + Семья» стоимость вакцины начинается от 800 рублей за российский препарат. Вакцины импортного производства — Германия, Австрия — от 1 200 рублей. Учреждение «Детский доктор» предлагает поставить прививку как детям, так и взрослым. Цены варьируются от 800 до 900 рублей. В госпитале «ЮниМед» представлены только отечественные вакцины. Стоимость варьируется от 950 до 1 050 рублей в зависимости от поставщика. В сети клиник «Доктор Арбитайло» стоимость вакцины препаратами от разных отечественных производителей одинакова. Цена составляет 1 160 рублей. «Альфа-центр здоровья» предлагает вакцины на выбор — отечественные и европейские. Цена также зависит от производителя — 990 рублей и 2 960 соответственно. Ранее агентство писало о том, как правильно действовать, если укусил клещ. Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, в какие больницы его можно сдать на анализ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...