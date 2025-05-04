04 мая 2025

Пермская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсветка будет в цветах георгиевской ленты и флага России, силуэт телебашни озарят яркие световые салюты
Подсветка будет в цветах георгиевской ленты и флага России, силуэт телебашни озарят яркие световые салюты Фото:

С 21:00 до 00:00 9 мая телебашня в Перми украсится праздничной иллюминацией в честь 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Подсветка будет в цветах георгиевской ленты и флага России, силуэт телебашни озарят яркие световые салюты.

«Однако праздничная подсветка телебашни будет работать и 7 мая с 21:00 до 00:00. Поводом послужило празднование Дня радио. В 2025 году исполняется 130 лет со дня изобретения радио русским ученым, уроженцем Пермской губернии, Александром Поповым», — сообщили URA.RU в пресс-службе филиала «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра» (РТРС). 

Ранее URA.RU сообщало о том, что телебашня включала особую подсветку в честь Всемирного дня гемофилии и Национального дня донора 17 апреля. Она поменяла цвет на красный.

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С 21:00 до 00:00 9 мая телебашня в Перми украсится праздничной иллюминацией в честь 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Подсветка будет в цветах георгиевской ленты и флага России, силуэт телебашни озарят яркие световые салюты. «Однако праздничная подсветка телебашни будет работать и 7 мая с 21:00 до 00:00. Поводом послужило празднование Дня радио. В 2025 году исполняется 130 лет со дня изобретения радио русским ученым, уроженцем Пермской губернии, Александром Поповым», — сообщили URA.RU в пресс-службе филиала «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра» (РТРС).  Ранее URA.RU сообщало о том, что телебашня включала особую подсветку в честь Всемирного дня гемофилии и Национального дня донора 17 апреля. Она поменяла цвет на красный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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