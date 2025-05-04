Пермская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня Победы

С 21:00 до 00:00 9 мая телебашня в Перми украсится праздничной иллюминацией в честь 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Подсветка будет в цветах георгиевской ленты и флага России, силуэт телебашни озарят яркие световые салюты.
«Однако праздничная подсветка телебашни будет работать и 7 мая с 21:00 до 00:00. Поводом послужило празднование Дня радио. В 2025 году исполняется 130 лет со дня изобретения радио русским ученым, уроженцем Пермской губернии, Александром Поповым», — сообщили URA.RU в пресс-службе филиала «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра» (РТРС).
Ранее URA.RU сообщало о том, что телебашня включала особую подсветку в честь Всемирного дня гемофилии и Национального дня донора 17 апреля. Она поменяла цвет на красный.
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