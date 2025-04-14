Пермская телебашня поменяет цвет в честь Всемирного дня донора

© Служба новостей «URA.RU»
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Она будет красной
Она будет красной Фото:

Пермская телебашня включит особую подсветку в честь Всемирного дня гемофилии и Национального дня донора. Это произойдет 17 апреля. 

«Башня поменяет цвет на красный. Это знак поддержки акции Всероссийского общества гемофилии», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (КРТПЦ). 

По мнению КРТПЦ, это поддержит кампанию по повышению осведомленности и привлечению внимания к проблемам людей с заболеваниями крови. А также к необходимости заботы о здоровье и благополучии окружающих.

26 марта URA.RU сообщало о том, что телебашня в Перми поменяла цвет на фиолетовый. Особая архитектурная подсветка в этот день была призвана поддержать людей больных эпилепсией.

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Пермская телебашня включит особую подсветку в честь Всемирного дня гемофилии и Национального дня донора. Это произойдет 17 апреля.  «Башня поменяет цвет на красный. Это знак поддержки акции Всероссийского общества гемофилии», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (КРТПЦ).  По мнению КРТПЦ, это поддержит кампанию по повышению осведомленности и привлечению внимания к проблемам людей с заболеваниями крови. А также к необходимости заботы о здоровье и благополучии окружающих. 26 марта URA.RU сообщало о том, что телебашня в Перми поменяла цвет на фиолетовый. Особая архитектурная подсветка в этот день была призвана поддержать людей больных эпилепсией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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