Пермская телебашня поменяет цвет в честь Всемирного дня донора

Пермская телебашня включит особую подсветку в честь Всемирного дня гемофилии и Национального дня донора. Это произойдет 17 апреля.
«Башня поменяет цвет на красный. Это знак поддержки акции Всероссийского общества гемофилии», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (КРТПЦ).
По мнению КРТПЦ, это поддержит кампанию по повышению осведомленности и привлечению внимания к проблемам людей с заболеваниями крови. А также к необходимости заботы о здоровье и благополучии окружающих.
26 марта URA.RU сообщало о том, что телебашня в Перми поменяла цвет на фиолетовый. Особая архитектурная подсветка в этот день была призвана поддержать людей больных эпилепсией.
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