В Челябинске за полчаса с момента открытия продаж раскупил билеты на пятую игру полуфинальной серии плей-офф между хоккейным клубом «Трактор» и московским «Динамо».
«Билеты проданы. Возможно, они появятся чуть позже», — гласит окно, всплывающее на сайте при попытке купить билет.
Продажа билетов стоимостью от 2040 до 5860 рублей стартовала на сайте «Трактора» в 10 часов утра 5 мая. К 10.32 билетов в продаже уже не осталось. Купить их можно было только зарегистрированным на сайте клуба пользователям не более четырех в одни руки. В кассах ледового дворца «Трактор» билеты доступны только для льготников и в ресторан. Емкость арены — 7500 зрительских мест.
После проигрыша челябинского клуба в Москве полуфинальная серия Кубка Гагарина между «Динамо» и «Трактором» вернулась в Челябинск. Счет в серии 3:1. В случае победы «Трактора» серия завершится, и «черно-белые» во второй раз в истории выйдут в финал. В случае иного исхода серия вернется в Москву.
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