04 мая 2025
03 мая 2025

Половодье все: Курганский гидрометеоцентр прекратил сообщать об уровне воды в реке Тобол

В Курганской области уровень воды в реках находится на безопасном уровне
© Служба новостей «URA.RU»
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Такое решение принято 1 мая в связи с тем, что на реках сохраняется спокойная гидрологическая обстановка (архивное фото)
Такое решение принято 1 мая в связи с тем, что на реках сохраняется спокойная гидрологическая обстановка (архивное фото) Фото:

Курганский гидрометеоцентр прекратил сообщать об уровне воды в реках региона. Об этом ЦГМС написал на своем сайте.

Такое решение принято 1 мая в связи с тем, что на реках сохраняется спокойная гидрологическая обстановка, а уровни воды существенно ниже отметок, при которых могут возникнуть неблагоприятные и опасные явления. «В связи с тем, что на реках Курганской области сохраняется спокойная гидрологическая обстановка и уровни воды существенно ниже отметок, при которых могут возникнуть неблагоприятные и опасные явления (НЯ и ОЯ), выпуск гидрологического бюллетеня с 1.05.2025 года прекращается», — пишет Курганский ЦГМС.

Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля река Тобол у Кургана опустилась на 4 сантиметра. Уровень воды составлял 460.

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Курганский гидрометеоцентр прекратил сообщать об уровне воды в реках региона. Об этом ЦГМС написал на своем сайте. Такое решение принято 1 мая в связи с тем, что на реках сохраняется спокойная гидрологическая обстановка, а уровни воды существенно ниже отметок, при которых могут возникнуть неблагоприятные и опасные явления. «В связи с тем, что на реках Курганской области сохраняется спокойная гидрологическая обстановка и уровни воды существенно ниже отметок, при которых могут возникнуть неблагоприятные и опасные явления (НЯ и ОЯ), выпуск гидрологического бюллетеня с 1.05.2025 года прекращается», — пишет Курганский ЦГМС. Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля река Тобол у Кургана опустилась на 4 сантиметра. Уровень воды составлял 460.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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