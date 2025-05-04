Половодье все: Курганский гидрометеоцентр прекратил сообщать об уровне воды в реке Тобол

Курганский гидрометеоцентр прекратил сообщать об уровне воды в реках региона. Об этом ЦГМС написал на своем сайте.
Такое решение принято 1 мая в связи с тем, что на реках сохраняется спокойная гидрологическая обстановка, а уровни воды существенно ниже отметок, при которых могут возникнуть неблагоприятные и опасные явления. «В связи с тем, что на реках Курганской области сохраняется спокойная гидрологическая обстановка и уровни воды существенно ниже отметок, при которых могут возникнуть неблагоприятные и опасные явления (НЯ и ОЯ), выпуск гидрологического бюллетеня с 1.05.2025 года прекращается», — пишет Курганский ЦГМС.
Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля река Тобол у Кургана опустилась на 4 сантиметра. Уровень воды составлял 460.
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