29 апреля 2025

В Курганской области уровень реки Исеть поднялся на 44 сантиметра. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подъем уровня реки наблюдается в Далматово
Подъем уровня реки наблюдается в Далматово Фото:

В Курганской области на 30 апреля наблюдается подъем уровня реки Исеть. У города Далматово он поднялся на 44 сантиметра. Река Тобол у Кургана опустилась на 4. Теперь уровень воды составляет 460 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 30 апреля
График рек на 30 апреля
Фото:

«Река Исеть у Катайска поднялась на 10 сантиметров, а у Шадринска на 4. Тобол в Звериноголовском опустился на 9 сантиметров и достиг отметки в 426», — пишет на своем сайте ЦГМС.

Ранее URA.RU сообщало, что на 29 апреля река Исеть у Катайска поднялась на 25 сантиметров. Уровень Тобола в Кургане продолжает идти на спад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области на 30 апреля наблюдается подъем уровня реки Исеть. У города Далматово он поднялся на 44 сантиметра. Река Тобол у Кургана опустилась на 4. Теперь уровень воды составляет 460 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «Река Исеть у Катайска поднялась на 10 сантиметров, а у Шадринска на 4. Тобол в Звериноголовском опустился на 9 сантиметров и достиг отметки в 426», — пишет на своем сайте ЦГМС. Ранее URA.RU сообщало, что на 29 апреля река Исеть у Катайска поднялась на 25 сантиметров. Уровень Тобола в Кургане продолжает идти на спад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...