Подъем уровня реки наблюдается в Далматово
В Курганской области на 30 апреля наблюдается подъем уровня реки Исеть. У города Далматово он поднялся на 44 сантиметра. Река Тобол у Кургана опустилась на 4. Теперь уровень воды составляет 460 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
График рек на 30 апреля
«Река Исеть у Катайска поднялась на 10 сантиметров, а у Шадринска на 4. Тобол в Звериноголовском опустился на 9 сантиметров и достиг отметки в 426», — пишет на своем сайте ЦГМС.
Ранее URA.RU сообщало, что на 29 апреля река Исеть у Катайска поднялась на 25 сантиметров. Уровень Тобола в Кургане продолжает идти на спад.
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