Обнародован список пострадавших после взрыва газа в жилом доме в Москве

Вечером четвертого мая в одной из квартир на улице Генерала Тюленева в Москве произошел мощный взрыв газа, за которым последовал пожар. «SHOT» опубликовал список пострадавших, в который попали двое детей: двухлетний мальчик и его 11-летняя сестра.
Также в списке пострадавших:
- Леонов Д., 2 года — ожог верхних дыхательных путей, ушиб головы;
- Леонова Е., 11 лет — ожог верхних дыхательных путей, ушиб головы;
- Зарипов А., 19 лет — резаная рана пальца (от госпитализации отказался);
- Мухин М., 34 года;
- Смирнов М., 39 лет — ожоги 80% поверхности тела;
- Колпакова Н., 88 лет — ожог верхних дыхательных путей, переломы.
Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, за исключением одного молодого человека, который отказался от госпитализации после оказания первой помощи.
Инцидент случился на одном из верхних этажей жилого дома. По сообщениям очевидцев, взрыв был слышен на значительном расстоянии. В результате ЧС погибли три человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.