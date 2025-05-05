В ЕС рассказали о риске перехода птичьего гриппа свиньям

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Свиньи способны заражаться как птичьим, так и человеческим гриппом
Свиньи способны заражаться как птичьим, так и человеческим гриппом Фото:

Европейский союз по безопасности пищевых продуктов (EFSA) выразил беспокойство из-за возможности передачи вируса птичьего гриппа свиньям. Если вирус попадет в популяцию свиней, это может привести к появлению новых, более опасных для человека штаммов гриппа. Об этом сообщил исполнительный директор EFSA Бернард Урл.

«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он все больше распространяется от птиц к млекопитающим», — заявил Урл в интервью Financial Times, подчеркнув, что в Европе ситуация с вирусом «относительно хорошо контролируется». Свиньи способны заражаться как птичьим, так и человеческим гриппом. Это создает условия для обмена генетическим материалом между вирусами, что может привести к появлению вариантов, способных передаваться от человека к человеку. Такой сценарий существенно увеличивает риск возникновения новой пандемии.

Вспышка птичьего гриппа H5N1 была зафиксирована в США, где вирус распространился среди птиц и молочного скота, привел к массовой гибели домашних птиц и росту цен на яйца. В Европе вирус затронул птиц и овец, также были зарегистрированы единичные случаи заражения людей. В Великобритании и США уже отмечались случаи передачи вируса человеку. Европейские власти принимают меры для предотвращения передачи птичьего гриппа свиньям. Среди них — закрытие ферм, усиленный мониторинг штаммов вируса и контроль за перелетными птицами, которые могут быть переносчиками инфекции. Также ведется работа по сокращению использования антибиотиков в животноводстве для предотвращения появления устойчивых патогенов.

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Европейский союз по безопасности пищевых продуктов (EFSA) выразил беспокойство из-за возможности передачи вируса птичьего гриппа свиньям. Если вирус попадет в популяцию свиней, это может привести к появлению новых, более опасных для человека штаммов гриппа. Об этом сообщил исполнительный директор EFSA Бернард Урл. «Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он все больше распространяется от птиц к млекопитающим», — заявил Урл в интервью Financial Times, подчеркнув, что в Европе ситуация с вирусом «относительно хорошо контролируется». Свиньи способны заражаться как птичьим, так и человеческим гриппом. Это создает условия для обмена генетическим материалом между вирусами, что может привести к появлению вариантов, способных передаваться от человека к человеку. Такой сценарий существенно увеличивает риск возникновения новой пандемии. Вспышка птичьего гриппа H5N1 была зафиксирована в США, где вирус распространился среди птиц и молочного скота, привел к массовой гибели домашних птиц и росту цен на яйца. В Европе вирус затронул птиц и овец, также были зарегистрированы единичные случаи заражения людей. В Великобритании и США уже отмечались случаи передачи вируса человеку. Европейские власти принимают меры для предотвращения передачи птичьего гриппа свиньям. Среди них — закрытие ферм, усиленный мониторинг штаммов вируса и контроль за перелетными птицами, которые могут быть переносчиками инфекции. Также ведется работа по сокращению использования антибиотиков в животноводстве для предотвращения появления устойчивых патогенов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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