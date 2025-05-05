В ЕС рассказали о риске перехода птичьего гриппа свиньям

Европейский союз по безопасности пищевых продуктов (EFSA) выразил беспокойство из-за возможности передачи вируса птичьего гриппа свиньям. Если вирус попадет в популяцию свиней, это может привести к появлению новых, более опасных для человека штаммов гриппа. Об этом сообщил исполнительный директор EFSA Бернард Урл.
«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он все больше распространяется от птиц к млекопитающим», — заявил Урл в интервью Financial Times, подчеркнув, что в Европе ситуация с вирусом «относительно хорошо контролируется». Свиньи способны заражаться как птичьим, так и человеческим гриппом. Это создает условия для обмена генетическим материалом между вирусами, что может привести к появлению вариантов, способных передаваться от человека к человеку. Такой сценарий существенно увеличивает риск возникновения новой пандемии.
Вспышка птичьего гриппа H5N1 была зафиксирована в США, где вирус распространился среди птиц и молочного скота, привел к массовой гибели домашних птиц и росту цен на яйца. В Европе вирус затронул птиц и овец, также были зарегистрированы единичные случаи заражения людей. В Великобритании и США уже отмечались случаи передачи вируса человеку. Европейские власти принимают меры для предотвращения передачи птичьего гриппа свиньям. Среди них — закрытие ферм, усиленный мониторинг штаммов вируса и контроль за перелетными птицами, которые могут быть переносчиками инфекции. Также ведется работа по сокращению использования антибиотиков в животноводстве для предотвращения появления устойчивых патогенов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.