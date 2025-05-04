В Надыме задерживаются вылеты и прилеты воздушных судов

В Надыме экстренно задерживаются рейсы
новость из сюжетаВ аэропорту Надыма ввели план «Ковер»
В Надыме (ЯНАО) задерживаются вылеты и прилеты всех воздушных судов. Об этом сообщают в аэпропорту авиагавани.
По данным онлайн-табло, в Аэропорту Надыма задерживаются вылеты в Москву (Домодедово), в Омск и по маршруту Ныда — Нори — Кутопьюган. В хабе не принимают борта из Москвы (Домодедово) и Тюмени.
Информация дополняется. Ранее сообщалось, что в аэропорту Надыма ввели план «Ковер».
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