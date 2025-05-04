04 мая 2025
03 мая 2025

В Надыме задерживаются вылеты и прилеты воздушных судов

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В Надыме экстренно задерживаются рейсы
В Надыме экстренно задерживаются рейсы Фото:
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В аэропорту Надыма ввели план «Ковер»

В Надыме (ЯНАО) задерживаются вылеты и прилеты всех воздушных судов. Об этом сообщают в аэпропорту авиагавани. 

По данным онлайн-табло, в Аэропорту Надыма задерживаются вылеты в Москву (Домодедово), в Омск и по маршруту Ныда — Нори — Кутопьюган. В хабе не принимают борта из Москвы (Домодедово) и Тюмени. 

Информация дополняется. Ранее сообщалось, что в аэропорту Надыма ввели план «Ковер». 

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В Надыме (ЯНАО) задерживаются вылеты и прилеты всех воздушных судов. Об этом сообщают в аэпропорту авиагавани.  По данным онлайн-табло, в Аэропорту Надыма задерживаются вылеты в Москву (Домодедово), в Омск и по маршруту Ныда — Нори — Кутопьюган. В хабе не принимают борта из Москвы (Домодедово) и Тюмени.  Информация дополняется. Ранее сообщалось, что в аэропорту Надыма ввели план «Ковер». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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