В самом привлекательном свердловском инвестагентстве сменился директор: инсайд URA.RU сбылся

Как и анонсировало URA.RU, пост директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области заняли Юрий Патанин, советник замгубернатора Дмитрия Ионина. О назначении Ионин сам рассказал у себя в telegram-канале.
«Представил коллективу Агентства по привлечению инвестиций нового руководителя. На должность заступил Юрий Патанин. Ранее он трудился в Корпорации развития Среднего Урала, департаменте туризма, „Титановой долине“, а также занимал позицию моего советника», — написал замгубернатора.
Контракт с прошлым директором — Ильей Пачкаем, истек в феврале, с тех пор ему несколько раз его продлевали. Где дальше он продолжит карьеру, пока непонятно. Пачкаю отправлен вопрос в мессенджере.
Советником Ионина Патанин был с января 2024 года. Выполнял поручения шефа по привлечению инвестиций, предоставлению мер господдержки, развитию промышленности и туризма, а также курировал деятельность ОЭЗ «Титановая долина».
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