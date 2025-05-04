04 мая 2025

В самом привлекательном свердловском инвестагентстве сменился директор: инсайд URA.RU сбылся

Юрий Патанин возглавил Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрия Патанина представили коллективу утром 5 мая
Юрия Патанина представили коллективу утром 5 мая Фото:

Как и анонсировало URA.RU, пост директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области заняли Юрий Патанин, советник замгубернатора Дмитрия Ионина. О назначении Ионин сам рассказал у себя в telegram-канале.

«Представил коллективу Агентства по привлечению инвестиций нового руководителя. На должность заступил Юрий Патанин. Ранее он трудился в Корпорации развития Среднего Урала, департаменте туризма, „Титановой долине“, а также занимал позицию моего советника», — написал замгубернатора.

Контракт с прошлым директором — Ильей Пачкаем, истек в феврале, с тех пор ему несколько раз его продлевали. Где дальше он продолжит карьеру, пока непонятно. Пачкаю отправлен вопрос в мессенджере.

Советником Ионина Патанин был с января 2024 года. Выполнял поручения шефа по привлечению инвестиций, предоставлению мер господдержки, развитию промышленности и туризма, а также курировал деятельность ОЭЗ «Титановая долина».

Нового директора коллективу АПИСО представил Дмитрий Ионин
Нового директора коллективу АПИСО представил Дмитрий Ионин
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Как и анонсировало URA.RU, пост директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области заняли Юрий Патанин, советник замгубернатора Дмитрия Ионина. О назначении Ионин сам рассказал у себя в telegram-канале. «Представил коллективу Агентства по привлечению инвестиций нового руководителя. На должность заступил Юрий Патанин. Ранее он трудился в Корпорации развития Среднего Урала, департаменте туризма, „Титановой долине“, а также занимал позицию моего советника», — написал замгубернатора. Контракт с прошлым директором — Ильей Пачкаем, истек в феврале, с тех пор ему несколько раз его продлевали. Где дальше он продолжит карьеру, пока непонятно. Пачкаю отправлен вопрос в мессенджере. Советником Ионина Патанин был с января 2024 года. Выполнял поручения шефа по привлечению инвестиций, предоставлению мер господдержки, развитию промышленности и туризма, а также курировал деятельность ОЭЗ «Титановая долина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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