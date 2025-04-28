Советник Ионина возглавит самый привлекательный подвед свердловского мининвеста

Новым руководителем «Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области» (АПИСО, подведомственная структура мининвеста) станет Юрий Патанин, советник «цифрового» замгубернатора Дмитрия Ионина. По данным URA.RU, поручение утвердить его в должности уже дал врио губернатора Денис Паслер. Патанин сменит Илью Пачкая, контракт с которым у властей закончился 1 февраля, но на время поиска нового руководителя продлевался несколько раз.
«Ионин высоко ценит компетенции Патанина и лично предложил его кандидатуру губернатору», — рассказал источник в мининвесте. Патанин с 2018 по 2022 год работал в Корпорации развития Среднего Урала, где курировал департамент государственно-частного партнерства.
С 2022 по 2024-й был заместителем директора департамента развития туризма Эльмиры Тукановой, но не сработался с чиновницей, известной своим сложным характером и неуживчивостью с подчинёнными, и ушел. С января 2024-го он был советником Ионина, выполнял поручения шефа по привлечению инвестиций, предоставлению мер господдержки, развитию промышленности и туризма, а также курировал деятельность ОЭЗ «Титановая долина».
Как дальше продолжит карьеру Илья Пачкай, пока непонятно. По одной версии, его покровитель, министр инвестиций Вадим Третьяков будет искать ему место. По другой, на фоне претензий прокуратуры в своей адрес Пачкай уходит «в никуда». Есть и третья версия — Пачкай сосредоточится на работе в КРСУ, где совмещал должность замдиректора.
АПИСО — посредник между бизнесом, банками, ресурсоснабжающими и властными структурами, ежегодно агентство получает из областного бюджета субсидии на сотни миллионов рублей. Так, в 2024-м — 705 млн, в бюджете на 2025-й указана сумма почти в 600 млн.
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