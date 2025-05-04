04 мая 2025
03 мая 2025

Болельщики устроили массовую драку на турнире по кулачным боям в торговом центре Сургута. Видео

Болельщики ворвались на ринг на турнире по кулачным боям в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Массовая драка завязалась во время турнира по кулачным боям на площадке ТРК «Вершина Югры»
Массовая драка завязалась во время турнира по кулачным боям на площадке ТРК «Вершина Югры» Фото:

Во время турнира по кулачным боям в Сургуте (ХМАО), который проходил в торгово-развлекательном комплексе «Вершина Югры», болельщики бросились на ринг разнимать бойцов. После чего массовая драка продолжилась за периметром ринга. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев.

«В разгар турнира два бойца набросились друг на друга, находясь на ринге. Разнимать их побежали все, кто находились вокруг. Среди них были и сопровождающие мероприятие лица, и болельщики — они перепрыгивали прямо через ограждение площадки. Были ли там охранники — не понятно. А когда бойцов увели, драка начала набирать обороты уже за периметром ринга. Кто с кем дрался — не разобрать, все были в куче», — поделился собеседник агентства. Очевидец также предоставил URA.RU видео с места событий.

Корреспондент агентства пытался связаться с администрацией ТРК «Вершина Югры», однако те не ответили на телефонный звонок. Не вышли на связь и организаторы турнира. Ответ ожидается. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

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Во время турнира по кулачным боям в Сургуте (ХМАО), который проходил в торгово-развлекательном комплексе «Вершина Югры», болельщики бросились на ринг разнимать бойцов. После чего массовая драка продолжилась за периметром ринга. Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев. «В разгар турнира два бойца набросились друг на друга, находясь на ринге. Разнимать их побежали все, кто находились вокруг. Среди них были и сопровождающие мероприятие лица, и болельщики — они перепрыгивали прямо через ограждение площадки. Были ли там охранники — не понятно. А когда бойцов увели, драка начала набирать обороты уже за периметром ринга. Кто с кем дрался — не разобрать, все были в куче», — поделился собеседник агентства. Очевидец также предоставил URA.RU видео с места событий. Корреспондент агентства пытался связаться с администрацией ТРК «Вершина Югры», однако те не ответили на телефонный звонок. Не вышли на связь и организаторы турнира. Ответ ожидается. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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