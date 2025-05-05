Задержаны организаторы преступной сети SIM-боксов для телефонного мошенничества по всей России

Задержаны организаторы преступной сети SIM-боксов для телефонного мошенничества
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступная деятельность мошенников была пресечена сотрудниками ФСБ России и регионального УФСБ
Преступная деятельность мошенников была пресечена сотрудниками ФСБ России и регионального УФСБ Фото:

Правоохранительные органы задержали членов преступного сообщества, использовавших SIM-боксы для организации телефонного мошенничества по всей стране. Об этом сообщает СК России.

«Задержаны члены преступного сообщества, посредством SIM-боксов обеспечивавшего телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния», — сообщает telegram-канал Следкома. Следственные органы Владимирской области возбудили уголовные дела в отношении десяти подозреваемых. Им предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и пособничестве в заведомо ложных сообщениях о терактах.

Подозреваемые также проходят проверку на причастность к мошенническим схемам в особо крупных размерах. Использование SIM-боксов позволяло злоумышленникам скрывать свою реальную геолокацию при совершении преступлений. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства деятельности преступной сети.

По версии правоохранителей, с сентября 2024 по март 2025 года преступная группа организовала работу SIM-боксов в Москве, Московской и Владимирской областях для массовых противоправных действий. С помощью этих устройств злоумышленники, в том числе из-за границы, обманом похищали крупные суммы у граждан по всей России. Одновременно они рассылали ложные сообщения о минированиях, пытаясь дестабилизировать работу госорганов.

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Правоохранительные органы задержали членов преступного сообщества, использовавших SIM-боксы для организации телефонного мошенничества по всей стране. Об этом сообщает СК России. «Задержаны члены преступного сообщества, посредством SIM-боксов обеспечивавшего телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния», — сообщает telegram-канал Следкома. Следственные органы Владимирской области возбудили уголовные дела в отношении десяти подозреваемых. Им предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и пособничестве в заведомо ложных сообщениях о терактах. Подозреваемые также проходят проверку на причастность к мошенническим схемам в особо крупных размерах. Использование SIM-боксов позволяло злоумышленникам скрывать свою реальную геолокацию при совершении преступлений. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства деятельности преступной сети. По версии правоохранителей, с сентября 2024 по март 2025 года преступная группа организовала работу SIM-боксов в Москве, Московской и Владимирской областях для массовых противоправных действий. С помощью этих устройств злоумышленники, в том числе из-за границы, обманом похищали крупные суммы у граждан по всей России. Одновременно они рассылали ложные сообщения о минированиях, пытаясь дестабилизировать работу госорганов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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