Челябинский меткомбинат не смог урегулировать долги на 5,5 миллиарда рублей

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) имеет неурегулированные обязательства в размере 5,5 млрд рублей. В аудиторском заключении отмечено, что из-за срыва сроков выплаты кредиторы потребовали расплатиться по долгам в самое ближайшее время.
«У компании имелись неурегулированные обязательства по отдельным соглашениям в размере 5 млрд 543 млн 861 тысяча рублей по состоянию на 31 декабря 2024 года. В результате несоблюдения ограничительных условий и наличия неурегулированных обязательств долгосрочные кредиты и займы в размере 93 млрд 304 млн 360 тысяч рублей были реклассифицированы в состав краткосрочных обязательств», — отмечено в отчете аудиторской компании «Аудит-центр».
В результате долгосрочные обязательства уменьшились со 111,7 млрд до 714 млн рублей. При этом долги, по которым надо расплатиться в течение года, выросли до 147,196 млрд рублей (против 43,999 млрд рублей годом ранее). Общие обязательства превысили 213 млрд рублей. Еще год назад они составляли 183,759 млрд рублей, то есть были на 29,38 млрд рублей меньше. Аудиторы сообщили, что суды по рядку исков и претензий продолжаются.
Основная часть задолженности пришлась на банки. Как URA.RU сообщало в апреле, крупнейшими кредиторами являются Газпромбанк и ВТБ. В залог ЧМК передал собственное имущество, активы материнской компании и связанных сторон холдинга.
«В апреле 2024 года компания подписала соглашение о порядке заключения кредитных сделок о предоставлении финансирования в рублях и юанях с совокупным лимитом кредитования 10 млрд рублей. В сентябре компания подписала кредитное соглашение о привлечении кредитов в рублях и юанях с лимитом 15 млрд рублей в целях рефинансирования задолженности перед другими кредитными организациями и на пополнение оборотного капитала», — говорится в аудиторском заключении.
В то же время взятые на себя обязательства в мае 2024 года к декабрю были закрыты. Тогда компания оформила кредит в размере 630 млн юаней. Деньги понадобились, чтобы рефинансировать задолженность перед другими кредитными организациями и пополнить оборотный капитал.
Из опубликованного отчета следует, что совокупный убыток вырос на 2,7 млрд рублей, составив 6,943 млрд рублей. Валовая прибыль Челябинского меткомбината сократилась на 35% до 20,885 млрд рублей.
В течение апреля URA.RU неоднократно обращался в пресс-службу холдинга «Мечел» с просьбой прокомментировать финансовое положение. Запросы информагентства остались без ответов.
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