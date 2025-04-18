Долги Челябинского меткомбината превысили половину размера активов

Работу ЧМК в большой степени определяет высокая долговая нагрузка Фото: Размик Закарян © URA.RU

Задолженность Челябинского металлургического комбината (ЧМК) превысила половину активов предприятия. Как следует из аудиторского заключения, проведенного по заказу компании, сумма кратко- и долгосрочных обязательств превысила 52% итога баланса.

«В годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица отражены существенные долгосрочные и краткосрочные обязательства по полученным кредитам и займам. Их совокупная сумма, включая задолженность по начисленным процентам за пользование денежными средствами, составляет 52% валюты баланса», — заметили в компании «Екатеринбургский аудит-центр».

Компания отчиталась о том, что портфель кредитов составил в конце 2024 года 153 млрд рублей. Хотя за год сумма сократилась на пять миллиардов, оставшийся объем долгов перед банками директор института проблем экономической политики и экономической безопасности Сергей Сильвестров назвал URA.RU все равно существенным.

Холдинг работает в трех направлениях. Кроме металлургического бизнеса, компания добывает уголь и вырабатывает электричество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комбинат входит в структуру холдинга «Мечел», в рамках которого между компаниями ведутся внутренние расчеты. Общий долг группы перед банками выше, чем у отдельных предприятий. Согласно данным аналитиков «Альфа Банка», основные кредиторы «Мечела» — ВТБ и Газпромбанк (ГПБ). Первому по состоянию на сентябрь 2023 года холдинг должен был 204,6 млрд рублей, второму — 146,6 млрд рублей.

Весь 2023 год между «Мечелом» с ЧМК и ГПБ шел судебный спор из-за просроченного долга 11,9 млрд рублей. Тяжба завершилась подписанием мирового соглашения: стороны согласовали перенос выплат по части основного долга с 2025—2026 годов на 2027—2030 годы. Размер неурегулированных обязательств тогда снизился с 15% до 3%, причем, весь остаток пришелся, согласно заявлению директора управления по коммуникациям Екатерины Видеман, на иностранные банки.

В то же время банковскими кредитами обязательства ЧМК не ограничились. Согласно данным баланса, совокупный объем долгов составил 74% стоимости имущества. Аудиторы после проверки документации заключили, что в 2024 году компания активно работала с задолженностью. Однако при их погашении также занималась новыми заимствованиями и реструктурировали имеющиеся.

«Высокая закредитованность — всегда проблема. Особенно это актуально теперь, когда банковские ставки высокие. Возникает замкнутый круг: проценты „съедают“ прибыль, ее нехватка заставляет снова идти в банки, что опять же увеличивает долговую нагрузку и снижает финансовый результат. Если расходы стабильно превышают доходы, образовавшиеся „ножницы“ увеличивают риск банкротства», — отметил URA.RU председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

Эксперт добавил, что угольный сектор, составляющий вторую основу бизнеса «Мечела», находится в кризисе. Объемы спроса упали, а себестоимость выросла. За рубеж товар приходится продавать с дисконтом. Направление стало проблемным для холдинга, заставляя предпринимать антикризисные меры. Весь вопрос в их эффективности.

Аналитики «Альфа Банка» обратили внимание на чистый долг всего «Мечела». К концу 2024 года он достиг 259,4 млрд рублей. В 2025 году процентные расходы составят как минимум 54 млрд рублей. Это почти вся величина прибыли до вычета процентов и налогов (EBITDA). При долговой нагрузке компания терпит убытки. Холдинг сформировал чистый убыток 9,587 млрд рублей, ЧМК завершил год также в минус. По мнению экономистов банка, если статус-кво сохранится, по итогам года убыток «Мечела» может составить еще 45-55 млрд рублей.

При подготовке материала URA.RU направил запросы в банки ВТБ и ГПБ. Также информагентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Мечела». Ответы будут опубликованы после получения.