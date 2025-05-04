Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в многоэтажке

Прокуратура Сургутского района ХМАО начала проверку из-за пожара в Лянторе. Специалисты выяснят причины возгорания, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
«По поручению прокуратуры округа прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту произошедшего 5 мая 2025 года пожара в многоквартирном жилом доме в г. п. Лянтор. Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан», — пояснили в прокуратуре.
Ведомство проверит, вовремя ли переселили жильцов, выяснит, кто виноват в случившемся. Если найдут нарушения, прокуратура примет меры. Особое внимание уделят тому, чтобы людям оказали необходимую помощь, а также проследят за соблюдением жилищных прав.
Ранее URA.RU писало, что утром 5 мая в одном из домов Лянтора произошел пожар на первом этаже. Из здания эвакуировали 25 человек.
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