04 мая 2025
03 мая 2025

Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО выяснит причины пожара в многоквартирном доме в Лянторе
Прокуратура ХМАО выяснит причины пожара в многоквартирном доме в Лянторе Фото:

Прокуратура Сургутского района ХМАО начала проверку из-за пожара в Лянторе. Специалисты выяснят причины возгорания, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту произошедшего 5 мая 2025 года пожара в многоквартирном жилом доме в г. п. Лянтор. Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан», — пояснили в прокуратуре.

Ведомство проверит, вовремя ли переселили жильцов, выяснит, кто виноват в случившемся. Если найдут нарушения, прокуратура примет меры. Особое внимание уделят тому, чтобы людям оказали необходимую помощь, а также проследят за соблюдением жилищных прав.

Ранее URA.RU писало, что утром 5 мая в одном из домов Лянтора произошел пожар на первом этаже. Из здания эвакуировали 25 человек.

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Прокуратура Сургутского района ХМАО начала проверку из-за пожара в Лянторе. Специалисты выяснят причины возгорания, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. «По поручению прокуратуры округа прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту произошедшего 5 мая 2025 года пожара в многоквартирном жилом доме в г. п. Лянтор. Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан», — пояснили в прокуратуре. Ведомство проверит, вовремя ли переселили жильцов, выяснит, кто виноват в случившемся. Если найдут нарушения, прокуратура примет меры. Особое внимание уделят тому, чтобы людям оказали необходимую помощь, а также проследят за соблюдением жилищных прав. Ранее URA.RU писало, что утром 5 мая в одном из домов Лянтора произошел пожар на первом этаже. Из здания эвакуировали 25 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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