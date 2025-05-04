04 мая 2025

В аэропорту Надыма сняли ограничения на полеты воздушных судов

© Служба новостей «URA.RU»
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В 12:21 часов сняли ограничения на прилеты и вылеты
В 12:21 часов сняли ограничения на прилеты и вылеты Фото:
новость из сюжета
В аэропорту Надыма ввели план «Ковер»

В аэропорту Надыма в 12:21 часов сняли ограничения на прилеты и вылеты воздушных судов. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, сообщают в пресс-службе Росавиации.

«В аэропорту Надым в 10:21 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации».

По данным источника, за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Он выполнял рейс в Надым.

Ранее URA.RU сообщало, что в 10:00 по местному времени в аэропорту Надыма был введен план «Ковер». Были задержаны несколько рейсов в Москву, Омск и Тюмень. Все подробности происшествия можно узнать из онлайн-трансляции агентства.

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В аэропорту Надыма в 12:21 часов сняли ограничения на прилеты и вылеты воздушных судов. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, сообщают в пресс-службе Росавиации. «В аэропорту Надым в 10:21 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации». По данным источника, за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Он выполнял рейс в Надым. Ранее URA.RU сообщало, что в 10:00 по местному времени в аэропорту Надыма был введен план «Ковер». Были задержаны несколько рейсов в Москву, Омск и Тюмень. Все подробности происшествия можно узнать из онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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