В аэропорту Надыма сняли ограничения на полеты воздушных судов

В аэропорту Надыма в 12:21 часов сняли ограничения на прилеты и вылеты воздушных судов. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, сообщают в пресс-службе Росавиации.
«В аэропорту Надым в 10:21 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации».
По данным источника, за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Он выполнял рейс в Надым.
Ранее URA.RU сообщало, что в 10:00 по местному времени в аэропорту Надыма был введен план «Ковер». Были задержаны несколько рейсов в Москву, Омск и Тюмень. Все подробности происшествия можно узнать из онлайн-трансляции агентства.
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