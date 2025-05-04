В Кургане бизнесмен лишился денег, заказав товар у поставщика через мессенджер

В Кургане индивидуальный предприниматель стал жертвой мошенников при попытке заказать товар для своего бизнеса. Мужчина перевел злоумышленникам более 300 тысяч рублей, после чего поставщик перестал выходить на связь, сообщает УМВД России по городу Курганской области. Возбуждено уголовное дело.
«В конце апреля администратор принадлежащих ему магазинов сообщила, что необходимо сделать заявку на товар. Сотрудница пояснила, что уже нашла поставщика и начала с ним переписку в мессенджере. Владелец торговой сети согласился на данный вариант. Они заказали товар на сумму более 300 тысяч рублей и перечислили „поставщику“ денежные средства в качестве оплаты», — указано в сообщении ведомства.
Доставку оплаченного товара должна была выполнить транспортная компания. Однако в транспортной компании следов заявки не было. Абонент, с которым велась переписка, перестал выходить на связь. Осознав, что попал на уловку мошенников, мужчина обратился в органы внутренних дел.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В полиции рекомендуют гражданам проявлять бдительность при совершении покупок через интернет: использовать только проверенные торговые площадки и не переводить деньги неизвестным лицам до получения товара, чтобы избежать финансовых потерь.
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