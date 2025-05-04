04 мая 2025

В центре Тюмени перекроют дороги на полтора месяца. Карта

В Тюмени на полтора месяца перекроют улицы Сакко и Орджоникидзе
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу перекроют на полтора месяца
Дорогу перекроют на полтора месяца Фото:

В Тюмени временно перекроют движение на участках улиц Орджоникидзе и Сакко из-за реконструкции тепловой сети. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения будут действовать с 15 мая по 30 июня.

«Временное перекрытие на улицах Орджоникидзе и Сакко. В связи с выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети в период с 15 мая по 30 июня планируется прекращение движения транспорта на следующих участках автомобильных дорог: Орджоникидзе — от Комсомольской до Сакко; Сакко — от дома №39 до Орджоникидзе», — говорится в сообщении городской администрации.

Объехать ограничения можно по улицам Ванцетти, Комсомольской и Водопроводной. Власти призывают водителей заранее планировать маршрут и обращать внимание на знаки.

Как перекроют улицы Орджоникидзе и Сакко.
Как перекроют улицы Орджоникидзе и Сакко.
Фото:

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В Тюмени временно перекроют движение на участках улиц Орджоникидзе и Сакко из-за реконструкции тепловой сети. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения будут действовать с 15 мая по 30 июня. «Временное перекрытие на улицах Орджоникидзе и Сакко. В связи с выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети в период с 15 мая по 30 июня планируется прекращение движения транспорта на следующих участках автомобильных дорог: Орджоникидзе — от Комсомольской до Сакко; Сакко — от дома №39 до Орджоникидзе», — говорится в сообщении городской администрации. Объехать ограничения можно по улицам Ванцетти, Комсомольской и Водопроводной. Власти призывают водителей заранее планировать маршрут и обращать внимание на знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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