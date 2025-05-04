В Тюмени временно перекроют движение на участках улиц Орджоникидзе и Сакко из-за реконструкции тепловой сети. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения будут действовать с 15 мая по 30 июня.
«Временное перекрытие на улицах Орджоникидзе и Сакко. В связи с выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети в период с 15 мая по 30 июня планируется прекращение движения транспорта на следующих участках автомобильных дорог: Орджоникидзе — от Комсомольской до Сакко; Сакко — от дома №39 до Орджоникидзе», — говорится в сообщении городской администрации.
Объехать ограничения можно по улицам Ванцетти, Комсомольской и Водопроводной. Власти призывают водителей заранее планировать маршрут и обращать внимание на знаки.
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