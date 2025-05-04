Безвкусный, как пластилин: что тюменцы думают о «золотом» картофеле из Египта

На прилавках тюменских супермаркетов появился картофель из Египта. Цена за килограмм заморского деликатеса составляет 109 рублей, притом, что стоимость отечественного урожая граничит в пределах 60 – 90 рублей. Агентство URA.RU сделало подборку отзывов на «золотую» картошку из-за границы. Данные взяты из комментариев сервиса по доставке продуктов «Купер».
«Безвкусный, как пластилин. Видимо, из Египта», – оставил такой отзыв анонимный пользователь сервиса «Купер».
«Отвратительный. Размеры клубней огромные, вся резаная», – прокомментировала тюменка Татьяна.
Однако среди горожан нашлись и те, кто оценил картофель из Египта. «Изумительная картошка! Пюре как с картинки. Белая, свежая», – оставила свое мнение тюменка Елена. Другие горожане также оценили внешний вид картофеля и вкус.
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