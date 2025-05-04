04 мая 2025

Безвкусный, как пластилин: что тюменцы думают о «золотом» картофеле из Египта

В Тюмени появился картофель из Египта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цена за килограмм картофеля из Египта составляет 109 рублей
Цена за килограмм картофеля из Египта составляет 109 рублей Фото:

На прилавках тюменских супермаркетов появился картофель из Египта. Цена за килограмм заморского деликатеса составляет 109 рублей, притом, что стоимость отечественного урожая граничит в пределах 60 – 90 рублей. Агентство URA.RU сделало подборку отзывов на «золотую» картошку из-за границы. Данные взяты из комментариев сервиса по доставке продуктов «Купер».

«Безвкусный, как пластилин. Видимо, из Египта», – оставил такой отзыв анонимный пользователь сервиса «Купер».

«Отвратительный. Размеры клубней огромные, вся резаная», – прокомментировала тюменка Татьяна.

Однако среди горожан нашлись и те, кто оценил картофель из Египта. «Изумительная картошка! Пюре как с картинки. Белая, свежая», – оставила свое мнение тюменка Елена. Другие горожане также оценили внешний вид картофеля и вкус.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На прилавках тюменских супермаркетов появился картофель из Египта. Цена за килограмм заморского деликатеса составляет 109 рублей, притом, что стоимость отечественного урожая граничит в пределах 60 – 90 рублей. Агентство URA.RU сделало подборку отзывов на «золотую» картошку из-за границы. Данные взяты из комментариев сервиса по доставке продуктов «Купер». «Безвкусный, как пластилин. Видимо, из Египта», – оставил такой отзыв анонимный пользователь сервиса «Купер». «Отвратительный. Размеры клубней огромные, вся резаная», – прокомментировала тюменка Татьяна. Однако среди горожан нашлись и те, кто оценил картофель из Египта. «Изумительная картошка! Пюре как с картинки. Белая, свежая», – оставила свое мнение тюменка Елена. Другие горожане также оценили внешний вид картофеля и вкус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...