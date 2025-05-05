Челябинцам пообещали дождь на День Победы

В Челябинске и области на вторую волну майских праздников после теплого и солнечного антициклона вернется прохлада и дожди. Об ухудшении погоды предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В предстоящую неделю погода вновь отличится своей „непостоянностью“. С 5 по 7 мая влияние антициклона порадует солнечной погодой с хорошим дневным прогревом до 20 градусов тепла и более, крастковременные дожди с грозами. С 8 мая под влиянием активного циклонического вихря начнется похолодание и ливни», — пояснили метеорологи.
Согласно предварительным прогнозам, 9 мая центр циклона сместится в сторону Кургана, в то время как Челябинская область окажется в его тыловой части. В этой зоне ожидаются менее значительные осадки, усилится северо-западный ветер, а дневная температура на севере региона повысится до 11-16 градусов. 10 мая с поступлением следующего циклона вновь ожидаются сильные дожди, а также начнется распространение холодных воздушных масс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!