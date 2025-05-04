Школьникам ХМАО предлагают за лето заработать 700 тысяч рублей

В ХМАО старшеклассникам предлагают заработать до 700 тысяч рублей за лето, подрабатывая курьером. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе HeadHunter.
«Больше всего могут заработать старшие школьники, готовые трудоустроиться в качестве курьеров. Например, в вакансии курьера легких заказов, указанная вилка зарплат — от 115 879 до 235 467 рублей за месяц», — сказано в сообщении.
На высокую зарплату может рассчитывать и менеджер по продажам — до 100 тысяч рублей в месяц и сборщик заказов — до 77 тысяч рублей за месяц. Также учеников зовут работать промоутером-почтальоном, рекрутером и расклейщиком объявлений.
Перед летним сезоном в Югре было открыто чуть более ста предложений о работе для соискателей от 14 лет. В среднем, школьники смогут заработать от 30 до 80 тысяч рублей в месяц.
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