04 мая 2025

Школьникам ХМАО предлагают за лето заработать 700 тысяч рублей

Школьники ХМАО могут заработать до 700 тысяч рублей, доставляя заказы
© Служба новостей «URA.RU»
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Летом школьники могут зарабатывать от 30 до 200 тысяч рублей в месяц
Летом школьники могут зарабатывать от 30 до 200 тысяч рублей в месяц Фото:

В ХМАО старшеклассникам предлагают заработать до 700 тысяч рублей за лето, подрабатывая курьером. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе HeadHunter.

«Больше всего могут заработать старшие школьники, готовые трудоустроиться в качестве курьеров. Например, в вакансии курьера легких заказов, указанная вилка зарплат — от 115 879 до 235 467 рублей за месяц», — сказано в сообщении.

На высокую зарплату может рассчитывать и менеджер по продажам — до 100 тысяч рублей в месяц и сборщик заказов — до 77 тысяч рублей за месяц. Также учеников зовут работать промоутером-почтальоном, рекрутером и расклейщиком объявлений.

Перед летним сезоном в Югре было открыто чуть более ста предложений о работе для соискателей от 14 лет. В среднем, школьники смогут заработать от 30 до 80 тысяч рублей в месяц.

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В ХМАО старшеклассникам предлагают заработать до 700 тысяч рублей за лето, подрабатывая курьером. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе HeadHunter. «Больше всего могут заработать старшие школьники, готовые трудоустроиться в качестве курьеров. Например, в вакансии курьера легких заказов, указанная вилка зарплат — от 115 879 до 235 467 рублей за месяц», — сказано в сообщении. На высокую зарплату может рассчитывать и менеджер по продажам — до 100 тысяч рублей в месяц и сборщик заказов — до 77 тысяч рублей за месяц. Также учеников зовут работать промоутером-почтальоном, рекрутером и расклейщиком объявлений. Перед летним сезоном в Югре было открыто чуть более ста предложений о работе для соискателей от 14 лет. В среднем, школьники смогут заработать от 30 до 80 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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